Znani pevec 2 dni hranil mrtvo ženo v hladilniku? Razlog grozljiv, sosedje šokirani

Po nekaterih virih naj bi pevec Era Ojdanić po smrti žene Ljupke njeno truplo dva dni hranil v hladilniku, ker ni želel odpovedati vnaprej dogovorjene poroke v svojem motelu, za katero je že prejel 500 evrov varščine, so navedli srbski mediji.

Čeprav je v estradnih krogih pogosto slišati zgodbe o njegovi domnevni pripravljenosti narediti skoraj vse za denar, je ta poteza šokirala prebivalce vasi Meljak, kjer je pevec doma.

»Ljupka lahko počaka!«

Kot je zjavil eden od njegovih sosedov, Era že leta ni dobro ravnal z ženo, njegovo vedenje po njeni smrti pa so mnogi razumeli kot potrditev teh zgodb.

»Ko je umrla njegova žena Ljupka, je bila ravno na dan pogreba v njegovem motelu dogovorjena poroka. Era ni želel niti slišati, da bi slavje odpadlo, saj bi to pomenilo, da bi moral vrniti 500 evrov, ki jih je vnaprej vzel. Odločil se je, da bo Ljupko do poroke dal v zamrzovalnik in jo šele nato pokopal. Vsi so ga obsojali zaradi tega, on pa je rekel: "Ljupka lahko počaka!" Vedno je bil do nje aroganten, zdaj pa joka, ker je umrla mlada,« je razkril pevčev sosed Rade, ki je še dodal, da je sin protestiral zaradi tega, a očetove odločitve ni mogel spremeniti.

Pravi, da je ni pustil v hladilniku, pač pa ...

Pevec je sicer za Stars potrdil, da pokojna Ljupka res ni bila pokopana pravočasno: »Ljupka je bila dva dni na varnem, medtem ko je trajala poroka, a je nisem pustil v hladilniku, ampak na pogrebnem zavodu. Lahko si predstavljate, kako težko mi je bilo, ko je ona ležala mrtva, v motelu pa se je odvijala zabava. To je dokaz, kako profesionalen sem,« je povedal pevec.