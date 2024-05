Znani igralec več kot 20-krat zabodel svojo partnerko, zdaj čaka sojenje

V svoji prijavi je 35-letna Allie Shehorn navedla, da je njen partner Nick Pasqual (34) nad njo izvajal nasilje vključno s posilstvom, davljenjem in pretepanjem s pasom. Le tri ​​​​dni za tem, ko so izdali prepoved približevanja, jo je v njenem lastnem domu nasilno napadel z nožem, poroča DailyMail.

Zdaj so moškega aretirali v teksaški Sierra Blanci, ko je poskušal pobegniti čez mejo v Mehiko. Sicer je bil v sredo popoldne obtožen poskusa umora, vdora v hišo in nasilja v družini. Izročili ga bodo nazaj v Los Angeles, če bo obsojen, pa mu grozi dosmrtna ječa.

Nick in Allie v srečnejših časih. FOTO: Osebni Arhiv

Pasqual, ki se je nazadnje pojavil kot manjši lik z imenom Thresher v filmu »Rebel Moon« iz leta 2023, je pred tem že vsaj štirikrat napadel Shehornovo. Dokumenti, ki so bili vloženi 18. maja, navajajo, da jo je 29. januarja udaril s pasom, 6. marca razbil več vrat v njunem domu ter jo 14. aprila posilil in davil.

Stopnjujoče se zlorabe, ki so dosegle vrhunec z grozljivim incidentom 23. maja, so vključevale tudi nasilen dogodek 18. maja, zaradi katerega je Allie zaprosila za prepoved približevanja.

Udaril jo je in zgrabil za lase

Po besedah ​​vizažistke se je Pasqual okoli 3. ure zjutraj razjezil »in začel vpiti in kričati name, kar se zgodi, ko je pod vplivom«.

Nadaljevala je: »Udaril me je po obrazu, in ko sem poskušala pobegniti po hodniku, me je zgrabil za lase in me potegnil nazaj, pri čemer sem treščila na tla in z glavo udarila ob tla.« Pravi, da se je poskušala skriti v spalnici sostanovalke Christine White (62).

Pasqual naj bi vrata skušal razbiti in ko jih je odklenila, jih je tako močno sunil proti njej, da je padla na tla in se znova udarila v glavo. Zaradi incidenta naj bi utrpela pretres možganov, Pasqual pa je grozil Whitovi, ko je klicala policijo.

Policijska evidenca kaže, da je bil Pasqual aretiran in obtožen kaznivega dejanja ob 10. uri dopoldne, vendar so ga iz zapora izpustili ob 15.23 istega dne.

Nick Pasqual je nastopil v seriji Kako sem spoznal vajino mamo. FOTO: Sara De Boer, startraksphoto.com

Zahteva za prepoved približevanja vključuje tudi šokantno poročilo o domnevnem posilstvu, ki ga je zagrešil 14. aprila v najetem stanovanju. Ob tej priložnosti je Shehorn povedala, da je par prejšnji dan popival in da sta zgodaj zjutraj začela seksati.

Dejala je, da je Pasqual začel postajati pregrob, zato ga je prosila, naj preneha, on pa je kljub temu nadaljeval in jo držal za obe zapestji, ko se je trudila pobegniti.

Ko se ga je končno otepla, se je Pasqual razjezil in jo poskušal manipulirati z izjavo, da ga ne ljubi, če mu ne dovoli orgazma. Ker je hotela zapustiti sobo, naj bi jo zgrabil za vrat in stisnil, izpustil pa jo je šele, ko je zagrozila, da bo kričala in opozorila druge ljudi, ki so bivali v bližini.

To ni njegova prva kršitev zakona

Shehorn je dejala: »Že v preteklosti je bil nasilen, vendar nikoli fizično do mene, razen dveh primerov, ko je z mene strgal oblačila.«

DailyMail razkriva tudi, da je bil obsojen že v preteklosti, večkrat je namreč vozil pod vplivom alkohola. Zdaj bo pridržan proti varščini v višini okrog enega milijona dolarjev.

»Moje misli in iskreno sočutje so namenjeni žrtvi tega grozljivega zločina,« je dejal okrožni tožilec Los Angelesa George Gascón. »Naš urad, vključno z oddelkom za pomoč žrtvam, ji bo nudil podporo in vire, ko se bo podala na dolgo in težko pot okrevanja fizične in čustvene travme, ki ji je bila zadana,« je dodal.

»Ta nagnusni incident je pomemben opomnik o nevarnostih nasilja v družini. Zagotovili bomo, da bo posameznik, kriv za to grozljivo dejanje, odgovarjal za svoja dejanja.«

Shehornova po napadu okreva v bolnišnici, sostanovalka White pa je za lokalno tiskovno hišo KTLA povedala, da je »dobre volje«. O incidentu je razkrila, da se je tisti dan vrnila domov in našla Shehornovo v svoji spalnici v luži krvi. Prav njen hitri odziv je poškodovani Allie rešil življenje.

»To je stvar, ki se ne smela zgoditi nikomur,« je dejala. »Vsak misli, da se mu to ne bo nikoli zgodilo.«