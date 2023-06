Znani igralec prosi za pomoč: Moja mama je na ta dan izgubila tri sinove

Znani igralec Edin Hasanović je objavil čustveno objavo, v kateri je prosil za pomoč pri iskanju posmrtnih ostankov svojega očeta, padlega v vojni v Bosni leta 1992.

Igralec je zaslovel v filmu Na zahodu nič novega, ki je prejel štiri oskarje, o svoji življenjski zgodbi pa je večkrat javno spregovoril. Edin je bil rojen leta 1992 pri Klisi v Zvorniku, pripadniki vojske Republike srbske pa so takrat odpeljali okoli sedemsto mož. Posmrtne ostanke več kot dvesto jih še iščejo ali pogrešajo.

31-letni Edin, ki je kot deček pobegnil v Nemčijo, je spregovoril o težkih časih in razkril, kako se počuti vsa ta leta brez očeta.

»Nič novega. Vse je tako kot zadnjih 31 let. Ni miru. Vse manj je upanja. Nekaj ​​v meni se bori proti temu, da popolnoma izgine. Upanje se umakne nemočnemu obupu. Utrujen sem. Zakaj bi zdaj dobil klic, ki sem ga čakal celo življenje? Jih še iščejo? Kako naj vem? Ali kdo koga pozna? Iz Bosne pravijo, da ljudje, enostavno nočejo ostati brezposelni in zato hranijo svoje kosti. Je to res? Pojma nimam, kaj naj naredim glede tega. Napočil je čas, da prek družbenih omrežij poskušam ugotoviti, ali sploh iščejo posmrtne ostanke mojega očeta in zakaj to traja že desetletja. Nosil me je v naročju. Četnik mu je dal na izbiro, ali otroka vrže v reko ali pa ga izroči ženi. "Dobro skrbi zanj," je rekel. Potem pa zadnji pogled med mamo in očetom – ne vedoč, da bo zadnji. Naložili so ga na tovornjak. Moja mama je na ta dan izgubila tri sinove. Nikoli več ni slišala zanje«