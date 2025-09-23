Znani igralec delil intimen zakonski nasvet: tako ravnata z ženo

Matthew McConaughey je razkril svoj skrivni nasvet za uspešen zakon, ta vključuje posteljo pravih dimenzij, piše portal E!News.

V pogovoru za Fox News Digital je 55-letni Matthew, ki je s Camilo Alves poročen že več kot deset let dejal, da bi morali pari z zelo velikimi posteljami razmisliti o manjših.

»Neko jutro se zbudim ... pogledam tja, Camila je od mene oddaljena, kot da bi bila na drugi strani nogometnega igrišča. In potem zvečer, če si kaj želiš, je to nemogoče,« je v svojem značilnem slogu povedal slavni igralec in dodal:

»Te presnete velike king-size postelje niso dobre za zakon. Znebite se jih.«

»Midva sva si omislila manjšo queen-size ležišče, tako lahko spiva z ramo ob rami,« je nadaljeval Matthew: »Povem vam, to je dobro za vaš zakon.«

Oskarjevec je prav tako poudaril pomembnost dajanja prednosti romantičnemu odnosu, tudi sredi vsakodnevnih starševskih obveznosti.

»Ne moreš živeti stoodstotno le kot starš. Moraš se zavedati, da je eden najboljših zgledov, ki jih lahko daš otrokom, to, kako ravnaš z njihovo mamo oziroma očetom in obratno,« je dejal Matthew, ki je Camilio manekenko, podjetnico in filantropinjo davnega leta 2006 spoznal v nočnem klubu v Los Angelesu.

»Pojavila se je in čez klub pred mojimi očmi šla z leve proti desni,« je povedal v intervjuju za People. »Kot da bi lebdela. In nisem rekel Kdo je to?, ampak Kaj je to? In potem sem se ji predstavil.

Od tiste noči nočem preživljati časa z nobeno drugo žensko. Med nama je ljubezen, ki je nikoli ne ogrožava,« je še dodal Matthew.