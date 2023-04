Znani Hrvat več mesec skrival, da je umrla njegova Anuška. Imel je dobre razloge

Priljubljeni hrvaški pevec Duško Lokin je javnost presenetil z žalostno novico, da je novembra lani za posledicami koronavirusa umrla njegova žena Anuška. A pevec je več mesecev skrival žalostno novico o izgubi ljubljene žene in za to je imel svoje razloge.

»Žena je umrla 15. novembra zaradi korone. Šla je na križarjenje s hčerko in nečakinjo, okužila pa se je v Istanbulu in ostala v bolnišnici. Bila je zdrava. To je prava tragedija, a moramo iti naprej. Družina se dobro počuti, glede na situacijo pa gre iz dneva v dan bolje,« je za hrvaške medije povedal Lokin. »Na pogrebu nisem želel medijev, bil je le za ožjo družino in prijatelje,« je poudaril.

Duško je imel z ženo Anuško hčerko Natali, pred časom pa je izdal skrivnost njunega več kot 50 let dolgega zakona. »Živeti skromno in biti trdno na tleh ter sprejemati vse, kar je človeško, kar je normalno. Mislim, da je to edina pot, ker ko si začneš domišljati, da si nekdo in nekaj, je konec,« je povedal za revijo IN.