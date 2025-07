Znani Američan na Hrvaškem kupil hišo za 5000 evrov, poglejte, kako jo preureja (VIDEO)

Justus Reid je postal zelo prepoznaven na Balkanu. Marsikdo ga je spoznal pred časom, ko je prepeval pesmi s tega prostora. Balkan pa ga je tako navdušil, da se je odločil, da bo tam tudi živel. Letošnjega junija je na Instagramu sporočil, da je kupil hišo za 5.000 evrov. Hiša, ki je na Hrvaškem in ima pritličje, prvo nadstropje in podstrešje, je bila ob nakupu potrebna prenove, a Reida to ni ustavilo, saj jo skupaj z ljudmi, ki so mu priskočili na pomoč, prenavlja.

Kako je bila hiša videti na začetku, lahko vidite v prvem videu spodaj

Kako pa je videti zdaj, pa v drugem. Kot je videti v novem in nekaterih drugih novejših videih, je okolica hiše, ki je bila na začetku precej zaraščena, vse bolj urejena. Vidimo lahko, da je v nastajanju tudi terasa. S hiše so odstranili staro streho, namestili pa bodo novo. Glede na to, kako zagnani so, je pričakovati, da bo Reid lahko relativno kmalu živel v tem novem domu.