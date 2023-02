Znanemu hrvaškemu pevcu na koncertu zabrisali v glavo tole

Konec tedna se je v hrvaškem mestu Kastav zgodil neverjeten prizor. Pevec je imel koncert, nato pa je namesto aplavza iz občinstva priletela orada. In naravnost v njegovo glavo. Ta dogodek verjetno ne bi prišel v javnost, če o tem ne bi spregovoril sam pevec. »Tisoč skalpov!!! V soboto na Kastvu (okoli polnoči, ko sem pel) mi je tip vrgel orado (ribo) v glavo. Še vedno ne vidim razloga ali smisla. Prosil bi, da se ta oseba oglasi pri meni ,« je pevec zapisal na Facebooku.

Mnogim ni jasno, zakaj bi nekdo na koncert nosil orado, a pod objavo je sledila še vrsta komentarjev, večinoma šaljivih. »Če ni bila gojena, potem je v redu. Če je bila, mi sporoči,« je pevcu v komentarjih sporočil sledilec. Vitasović mu je nato odgovoril: »Žena mi je rekla, da je iz ribogojnice«. Drugi so mu napisali, da je še dobro odnesel. »Kaj če bi bila škrpena ali pajek. Bolje orada kot gajbica sardel«.

Legendarni hrvaški pevec je do danes ustvaril številne hite, kot so Jenu noć, Ne moren bez nje, Ja ne gren, Niš mi se ne da in druge.