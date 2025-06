Znanega igralca ustrelil homofobni sosed

Jonathan Joss, najbolj znan po glasu Johna Redcorna v seriji King of the Hill, nastopil je tudi v seriji Parki in rekreacija ter drugih, je bil v nedeljo ubit v streljanju v San Antoniu, so po poročanju medijev sporočili policisti. Osumljenca, 56-letnega soseda Sigfreda Alvareza Cejo, so pridržali in obtožili umora. Policisti so okoli 19. ure odhiteli na pomoč zaradi streljanja in 59-letnega igralca, čigar pravo ime je Jonathan Joss Gonzales, našli blizu ceste. Čeprav so ga policisti oživljali vse do prihoda nujne medicinske pomoči, zdravniku ni preostalo drugega, kot da ga razglasi za mrtvega.

Brez motiva?

Policija ni objavila drugih informacij o streljanju, prav tako ne o morebitnem motivu, sporočili so le, da enota za umore preiskuje Jossovo smrt. »Kljub spletnim trditvam, da naj bi šlo za zločin iz sovraštva, trenutno preiskava ni pokazala nobenih dokazov, da bi bil umor gospoda Jossa povezan z njegovo spolno usmerjenostjo,« je njihove besede prenesel NBC News. S tem so se odzvali na besede Jossovega moža, Tristana Kerna de Gonzalesa, ki je v objavi na družbenih omrežjih zatrdil, da je bil Joss ubit v homofobnem napadu.

Jonathan Joss naj bi grožnje prijavil. FOTO: Profimedia

»Moj mož Jonathan Joss in jaz sva bila udeležena v streljanju, ko sva preverjala pošto pri najinem nekdanjem domu. Ta dom je pogorel po več kot dveh letih groženj ljudi iz okolice, ki so nama večkrat rekli, da ga bodo zažgali. Te grožnje sva večkrat prijavila organom pregona, vendar niso storili ničesar," je zapisal. Po njegovem so ju redno nadlegovali posamezniki, ki so jasno pokazali, da ne sprejemajo njune zveze. "Velik del tega nadlegovanja je bil odkrito homofoben,« je zapisal.

»Ko sva se vrnila na kraj, sva odkrila lobanjo enega od najinih psov in njegovo oprsnico, postavljeno na vidno mesto,« je še sporočil. Šokirana nad prizorom sta začela kričati in jokati, nato pa se jima je približal moški in začel vpiti grozilne homofobne žaljivke. Nato je na plan potegnil pištolo in ustrelil.

»Jonathan in jaz nisva imela orožja. Nikomur nisva grozila. Žalovala sva. Stala sva drug ob drugem. Ko je moški ustrelil, me je Jonathan porinil stran. Rešil mi je življenje,« je še zapisal žalujoči Gonzales, ki je med drugim razkril, da sta bila sveže poročena in sta načrtovala skupno prihodnost. »Ubila ga je oseba, ki ni mogla prenesti pogleda na dva moška, ki se imata rada,« je še zapisal.

Glas je posodil domorodnemu Američanu Johnu Redcornu v seriji King of the Hill. FOTO: Profimedia

Nova sezona oživitve serije King of the Hill bo premiero doživela avgusta na Huluju. Joss je igral tudi Kena Hotata v seriji Parki in rekreacija ter med drugim nastopal v Kralju Tulse s Sylvestrom Stallonom.