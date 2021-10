Znanega Hrvata obmetavali s pivom. Njegova reakcija navdušila (VIDEO)

Nogometni klub Sevilla je na zadnji tekmi remiziral z Wolfsburgom, strelec za špansko moštvo pa je bil eden najboljših hrvaških nogometašev, in to iz enajstmetrovke.Bolj razburljivo pa je bilo po tekmi, ko je dajal izjavo za špansko televizijo in je kar naenkrat proti njemu z navijaške tribune poletel kozarec piva. Najprej ga je hotel celo ujeti, a je nato skoraj zadel v glavo.A ne glede na vse se je Rakitić samo nasmejal in dejal, da se ni zgodilo nič. »Čustva na tribunah so enaka tistim na igrišču,« je še dodal.