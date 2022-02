Znane podrobnosti poroke Petra Graše in Hane Huljić: poročni zvonovi bodo zadoneli že to soboto

Čeprav se je govorilo, da je poroka načrtovana za pomlad, se bosta Hana Huljić (31) in Petar Grašo (45) poročila že to soboto, 19. februarja, v cerkvi sv. Frančiška v Splitu. Na slovesnost so povabljeni le ožji sorodniki in najbližji prijatelji. Njegova priča naj bi bil dolgoletni prijatelj, košarkarska legenda Dino Rađa, njena pa tesna prijateljica, pevka Domenica Žuvela.

Za poročno obleko Hane bo poskrbel splitski modni oblikovalec Jurica Pirić, ki pravi, da bo obleka ukrojena po Hani, v duhu njene osebnosti. Ne bo bleščic, čipk ali seksapila. To bo preprosta obleka, romantična, čistih linij in preprostega kroja, bela in iz zračnega materiala.

Pričakujeta otroka

Pred kratkim je v javnost prišla informacija, da je Hana noseča. »Res je, vesela in navdušena sva, drugega pa ne bi komentirala, rada bi, da nekatere stvari ostanejo samo najine,« je povedala Hana.

»Očka bom. Hvaležna sva za vsak korak sproti. Malce smešno je, da naju ljudje povsod lovijo s telefoni, imam 25 let kariere, a očitno ljudem manjka lepih zgodb ... Še naprej bom poskušal ohranjati svojo zasebnost, ker želim, da bi ljudi zanimale moje skladbe, ne pa moja spalnica,« pa je pred kratkim za oddajo Premijera – Vikend special povedal Grašo. Prav tako je poudaril, da se s Hano trudita distancirati od vsega pompa, ki ju obdaja. »Poskušava se distancirati, normalno živeti svoje življenje, si doma skuhati kosilo, ko nisva na poti, in biti normalna človeka.«