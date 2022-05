Znana voditeljica: Strah me je zaspati, da se ne bi več zbudila in videla svojih otrok

Voditeljica podkastov na BBC, Deborah James, je pri svojih 40. letih na hospic oskrbi na domu, saj so ji diagnosticirali raka črevesja v četrtem stadiju, zato ozdravitev zanjo ni več mogoča. Čas, ki ji je še ostal, želi preživeti v družbi svojih bližnjih, razkrila pa je, da se boji zaspati, saj nikoli ne ve, ali se bo še zbudila. Strah jo je, da bo zadnjikrat zaprla oči in tako nikoli več ne bo videla svojih dveh otrok.

»Ne čutim, da sem na smrtni postelji. Ne nameravam še kar umreti, ampak to je tako nepredvidljivo,« je povedala za britanski Sun in še »ker se bojim zaspati, sem tako prekleto utrujena.« Največ ji pomenita otroka, 14-letni sin Huge in 212-letna hči Eloise, zato se ji trga srce ob misli, da ju enkrat ne bo več mogla videti.

Deborah se je preselila v hišo svojih staršev, ker ne želi umreti v družinskem domu. »Mislim, da je moja družina prav tako utrujena kot jaz. Od nege in skrbi zame. Ne želim, da me moja otroka vidita vznemirjeno, želim, da me vidita, ko imam dobre dni,« je opisala svojo stisko. Želi si, da bi se je otroka spominjala v lepih trenutkih in ne samo po trpljenju zaradi bolezni: »Nočem, da prevzemajo skrb zame, da mi masirajo noge, ker ne morem hoditi ... To bi mi zlomilo srce.« Zdravniki so ji pri odpustitvi na oskrbo na domu povedali, da ji ostaja še približno teden dni življenja. Želi si, da bi vedela, kdaj se bo približal njen čas, da bi poklicala k sebi otroka in se od njije poslovila. Žal pa ji tudi pri tem zdravniki in osebje hospic oskrbe ne more pomagati. Smrt se ne napove vnaprej.