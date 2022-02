Znana voditeljica jih je pokazala, gledalci samo gledali (FOTO)

Jovana Jeremić velja za eno izmed najbolj priljubljenih televizijskih voditeljic v Srbiji in je deležna velike pozornosti, kjerkoli se pojavi. Podobno se je zgodilo tudi v eni izmed njenih zadnjih oddaj, kjer je bila oblečena zelo izzivalno.

30-letna voditeljica je imela zelo kratko sivo obleko in je tako prek malih ekranov pokazala gole noge.

Njeni gledalci so bili seveda šokirani od navdušenja in niso skoparili s pohvalami. Sicer pa je po pisanju srbskih medijev voditeljica pripravljena na novo ljubezen in zakon, saj se je nedavno ločila. Ima pa menda ogromno osvajalcev, so še dodali ...