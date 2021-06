Znana smučarka spet zaljubljena: to je sanjski par

O smučarski karavani, ki je trenutno na oddihu in seveda tudi na pripravah na novo sezono tekem svetovnega pokala, sicer te dni veliko slišati, sta pa pozornost vzbudila dva velika zvezdnika belega cirkusa. Nastal je namreč še en smučarski ljubezenski par – Američankain NorvežanTa je na spletnih omrežjih sporočil za mnoge novico o njuni zvezi in požel mnogo čestitk navijačev in sotekmovalcev.Shiffrinova in Kilde, oba sta v preteklih sezonah osvojila velika kristalna globusa (on v sezoni 2019/20, ona pa pred tem trikrat zaporedoma), sicer skupaj sodelujeta pri opremljevalcu očal, pri katerem je tudi nastalo nekaj njunih skupnih fotografij, ki sta jih objavila, očitno pa sta skupaj že preživela tudi oddih po sezoni. Shiffrinova je bila pred časom v zvezi s francoskim alpskim smučarjem, zdaj pa očitno ljubezen našla pri bojevitem vikingu.