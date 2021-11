Znana pevka strta ob izgubi otroka: Rekli so mi, da ne slišijo srčnega utripa

Jessie J je na instagramu objavila fotografijo, na kateri drži test nosečnosti. Koliko časa je bila noseča, ni razkrila, je pa zapisala, da je na tretjem ultrazvoku izvedela, da otrokovega srčnega utripa ni več moč zaznati.

»Včeraj zjutraj sem se smejala s prijateljico in rekla: 'Kako bom zdržala na jutrišnjem nastopu v Los Angelesu, ne da bi občinstvu povedala, da sem noseča?' Včeraj popoldne me je skrbelo, kako bom izpeljala nastop, ne da bi se zlomila ... Po tretjem ultrazvoku so mi povedali, da srčnega utripa ni več slišati ... « je pevka zapisala v čustveni objavi. »Danes zjutraj se počutim, kot da nimam nadzora nad svojimi čustvi. Mogoče mi bo žal, da sem to objavila. Mogoče mi ne bo. Ne vem,« je dodala na koncu objave na instagramu.

Povedala je še, da se je za otroka odločila sama, ker so bile to njene življenjske sanje in da je življenje prekratko, da bi nekoga čakala. »Zanositev je bila sama po sebi čudež in izkušnja, ki je ne bom nikoli pozabila, in vem, da jo bom doživela še enkrat,« je dodala.

Kljub temu bo imela koncert

Pevka, ki so sicer ji rekli, da ne more imeti otrok, je pojasnila, da je odločena, da bo imela koncert v Los Angelesu, a ne zato, da bi se »izognila žalosti«, ampak zato, ker meni, da ji bo petje pomagalo. »V dveh letih sem imela dva nastopa in moja duša to potrebuje. Danes še toliko bolj. Vem, da bodo nekateri rekli, da bi morala odpovedati. A v tem trenutku sem prepričana samo o enem. Peti sem začela zaradi veselja, da bi napolnila svojo dušo, to se nikoli ne bo spremenilo in moram iti skozi to po svoje,« je pojasnila.

»Še vedno sem v šoku, žalost je ogromna, ampak vem, da sem močna, in vem, da bom v redu. Vem, da je na milijone žensk po vsem svetu občutilo to bolečino in še več. Počutim se blizu tistim, ki jih poznam, in tistim, ki jih ne poznam. To je največja osamljenost na svetu,« je sklenila in svojim sledilcem še sporočila, da se vidijo nocoj na koncertu v Los Angelesu.

Jessie J je bila v zvezi z igralcem Channingom Tatumom, s katerim se je razšla leta 2019. Kot je pojasnila, je zaradi medijskega pritiska njun odnos postal nezdrav.