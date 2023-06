Znana pevka vendarle razkrila, kdo je oče, a ime sina skriva

Letošnje leto je začela britanska pevka Jessie J. nepopisno srečno. Le dobro leto po tem, ko se je zaradi spontanega splava zvila v gubi neizmerne žalosti, je namreč radostno oznanila, da ji pod srcem spet raste novo življenje. A čeprav je običajno grozno zgovorna, ko pride do njene zasebnosti, je bila z informacijami o svojem ljubezenskem življenju zelo skopa in je ime otrokovega očeta zadržala zase. Ugibalo se je sicer, da bo na pot materinstva zakorakala s košarkarjem Chananom Colmanom, a tega ni hotela potrditi. Do zdaj, ko ima v rokah že nekaj tednov staro štručko veselja. »Očka mojega dojenčka!« je ljubeče podpisala selfie s svojim ljubljenim.

Sinovega imena še ni razkrila.

Colmana je spoznala malce po najhujšem trenutku svojega življenja, ko je splavila. »Bil je kot žarek svetlobe, ki mi je osvetlil moje črne dni. Bila je nora romanca in nato čudež, da sem hitro in po naravni poti zanosila.« Po naravni poti je hotela tudi roditi, a ji je načrte prekrižal sinček, čigar prihod je potrdila 19. maja. Bil je namreč narobe obrnjen, zato se je pevka po predlogu zdravnikov odločila za carski rez. »Devet mesecev sem se pripravljala na naravni porod. Stroga zdrava dieta, redno sem plavala in se ukvarjala z jogo. Roditi sem si želela v bazenčku in brez pomoči zdravil. Tak je bil moj načrt, bila sem zelo disciplinirana in osredotočena,« je dejala Jessie in dodala, da ji je te skrbno zgrajene načrte podrl ultrazvok malce pred iztekom nosečnosti. »Obrnjen je bil narobe, čeprav sem se prej dva meseca trudila, da bi ga spravila v pravilen položaj za porod. Zdravniki so mi zato svetovali carski rez. Seveda sem se odločila za tisto pot, ki je bila za mojega sinka najbolj varna.«