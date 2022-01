Znana pevka potrdila govorice in končno pokazala nosečniški trebušček

Pevka in podjetnica Rihanna je končno razkrila, da pričakuje prvega otroka, poročajo tuji mediji. Na sprehodu po New Yorku, kjer jo je spremljal partner A$AP Rocky, je odpela gumbe na zimski jakni in pokazala nosečniški trebušček. Prizore so ujeli fotografi.

Govorice o pevkini nosečnosti so se pojavile že novembra lani, ko je začela nositi malce bolj ohlapna oblačila. Oboževalce je vesela novica dobesedno navdušila, nekatere le skrbi, da je ob velikem razkritju ni preveč zeblo.