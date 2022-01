Pevka po sinovem samomoru tudi sama hotela končati svoje življenje

En teden po tem, ko so 7. januarja našli mrtvega sina Sinead O'Connor, je bila ta hospitalizirana. Nekaj dni po sinovem samomoru je zapisala, da bo končala svoje življenje, saj da to brez sina nima več smisla. »Odločila sem se, da sledim sinu. Nima smisla vztrajati brez njega. Česar koli se dotaknem, uničim.« To je le eden v seriji zapisov, ki izražajo pevkino veliko bolečino in nezmožnost spopadanja z njo ter prevzemanje krivde za smrt sina. V naslednji objavi je prejšnji zapis obžalovala in sporočila, da odhaja po pomoč v bolnišnico, saj da sama te nove travme ne more obvladati.

Kot smo poročali, si je njen 17-letni sin vzel življenje. Takrat je pevka zapisala: »Moj prečudoviti sin Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, svetloba mojega življenja, se je odločil končati svoj boj na Zemlji in je sedaj z Bogom. Naj počiva v miru. Ljubezen moja, tako močno te imam rada.« Več preberite tukaj. 17-letnik si je življenje vzel en dan po tem, ko je pobegnil iz ustanove, kjer so mu zaman poskušali pomagati zaradi samomorilskih teženj.

Sinead je zaslovela s Princeovo pesmijo Nothing Compares 2 U leta 1990. V zasebnem življenju se je borila z bipolarno motnjo in depresijo in je bila že v preteklosti večkrat hospitalizirana.

Pogreba se je udeležila v trenirki

Še preden je poiskala pomoč v bolnišnici se je pevka udeležila sinovega hindujskega pogreba v Dublinu. Nekatere je presenetila njena oprava na pogrebu, saj je bila oblečena v rožnato trenirko. Dejala je, da bi bilo Shanu to najbolj všeč, je pa v krsto dala še škatlo cigaret za vsak primer, če jih v nebesih ne bi imeli...