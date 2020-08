Znana igralka žrtev nasilnega režiserja: Če ne boš dala, ni vloge

Ugledna srbska igralkaje s svojo iskreno izpovedjo mnoge šokirala, ko je te dni stopila pred srbske medije in priznala, da je bila žrtev spolnega nasilja. Po njenih besedah se je na eni od njenih prvih avdicijah skrajno nespodobno vedel eden od vidnejših oseb iz filmske industrije. Pri tem je nadlegoval tudi njeno filmsko kolegico»Takrat sem imela komaj 23 let. Bila sem še mula, ki je ravnokar končala akademijo. To je bil zame eno prvih srečanj s filmskim svetom. Gre za eno črnogorsko nadaljevanko, ki je imela v Srbiji milijonsko publiko. Na razgovoru po avdiciji sem dobila nespodobno ponudbo,« je za Kurir povedala Jelica.»Svojo roko je položil na moje koleno in rekel: 'Daj p****, če ne boš dala, ni vloge'. Leta sem se spraševala, ali sem ga sama s svojim obnašanjem k temu spodbudila in ali je to nekakšen način sodelovanja. To ni prisoten le v igralskem svetu, ampak povsod. Vseskozi sem razmišljala, kako se temu postaviti ob rob in ali me bo z vsako naslednjo avdicijo čakalo isto vabilo,« je povedala igralka in dodala, da je danes težko preživeti svetu, kjer je ponudba večja od povpraševanja.Po pisanju Kurirja je Jelica Kovačević ena tistih igralk, ki je ne spremljajo škandali, temveč se je v igralskem svetu napredovala izključno zaradi svojih igralskih sposobnosti. Med drugim je igrala tudi v filmih