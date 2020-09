Znana igralka komaj čaka, da bo babica

Na sina je izjemno ponosna. FOTOGRAFIJI: Instagram

je tako rekoč odrasla pred očmi javnosti, saj je kar osem sezon, med letoma 1987 in 1995, upodabljala najstniško D. J. Tanner v nanizanki Polna hiša. V nasprotju z mnogimi mladimi soigralkami je odrasla v povsem običajno mladenko brez hujših ekscesov v življenju. Leta 1996 se je poročila z nekdanjim hokejistom ruskih korenin, ki ji ga je predstavil prav njen soigralec iz Polne hišePo vseh teh letih sta Candace in dve leti starejši Valeri še vedno srečna v zakonu, imata tudi tri otroke, 22-letno hčerter dva sinova, 20-letnegain dve leti mlajšega, zdaj pa se 44-letna Cameron, kot kaže, že pripravlja na novo vlogo v življenju, vlogo babice. Pred dnevi je igralka na instagramu namreč s sledilci delila veselo novico, da se je njen 20-letni sin zaročil.»Rekla je da!!! Sinoči je moj sin zasnubil svoje čudovito deklein neizmerno smo srečni zanju. Zaročena! In seveda komaj čaka, da začnemo načrtovati poroko,« je zapisala srečna igralka in dodala: »Taylor, obljubim, da bom najboljša tašča, ki si jo lahko želiš. Zoprna bom samo, ko bom hotela preživljati čas z vnučki.« Lev in njegova novopečena zaročenka o njih sicer najbrž še ne razmišljata, saj sta še zelo mlada, tudi Taylor je na to dejala, da je za zdaj na prvem mestu poroka, potem pa, da bosta videla.Družina Burre je zaroko proslavila, kot se spodobi, s penino, dobro hrano ter veliko smeha, objemov in poljubov. Candace je zadnja dva meseca v Kanadi snemala nov božični film, zato je bila še bolj vesela, da je Lev z zaroko počakal, dokler se ni vrnila, tako da je bilo snidenje še slajše.