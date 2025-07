Hrvaška igralka brutalno iskreno o težkih trenutkih: »Krivila sem sebe, nisem bila sposobna ...«

Znana hrvaška igralka Marijana Mikulić je delila trenutek s počitnic v Širokem Brijegu, v katerem je spregovorila o izčrpanosti in pomenu oddiha, medtem ko preživlja čas s sinom Jakovom, ki ima motnjo avtističnega spektra. Na fotografijah se vidi, kako preživlja čas ob bazenu s sinom Jakovom in igra interaktivne igre, ki pomagajo pri njegovem razvoju.

Ob tem je delila osebno zgodbo o izzivih, s katerimi se je v zadnjem času soočala. »Več kot mesec dni sem z Jakovom doma komaj kaj počela. Bil je konec šolskega leta. Odhodi na terapije se niso ustavili. Utrujenost zanj in mene. Bila sem prazna na vseh ravneh. Nisem mogla več ničesar dati. Krivila sem se. Ampak nisem mogla ničesar spremeniti. Danes sem prvič po nekaj dneh delala z njim. Oba sva bila srečna. Odlično mu je šlo. Rekla bi, da je bil oddih za naju nujen in je bil zelo dober tako zanj kot zame,« je zapisala. No, na koncu je vsem staršem, ki so v podobni situaciji poslala močno sporočilo: »Pomembno je, da sledite svojemu otroku. Poslušajte ga. Sledite pa tudi sebi in ko ste utrujeni – si vzemite premor. Če je mogoče, ne da bi se pri tem počutili krive ali krive do sebe. In potem pojdite naprej. Ker obupati ni mogoče. Oddih pa je vsekakor nujen. Ker je potreben. Samo bodite pogumni,«.