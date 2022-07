Znan vzrok smrti Ivane Trump

V starosti 73 let je umrla Ivana Trump. Reševalci so bivšo soprogo Donalda Trumpa 14. julija našli v njenem domu v New Yorku, kjer je neodzivna ležala ob vznožju stopnic.

Po prvih poročilih je bila zanjo usodna srčna kap, novo poročilo medicinskega izvedenca pa navaja, da so smrt povzročile udarnine, ki so na njenem telesu nastale ob padcu. Uradni vzrok smrti se torej glasi: nesreča brez sumljivih okoliščin.

Preberite več na mična.si.