Znan par, ki ljubezni ne skriva več

osebni arhiv Med njima se je zaiskrilo na prizorišču snemanja filma, kjer je Harry tudi že spoznal njena otroka. FOTO: Osebni Arhiv

Takoj se je zaiskrilo

17

let je bil star, ko se je zapletel s tedaj 32-letno Caroline Flack.

Skupaj na poroki

Novega zvezdniškega parčka desetletna razlika v letih ne moti.

Le redko mu srce zatrepeta ob vrstnicah. Starejše, bolj zrele in bolj izkušene ženske so namreč tiste, ki, nekdanjemu članu fantovske glasbene skupine One direction, poženejo kri po žilah. Čeprav se 26-letnik lahko pobaha s precej obsežnim seznamom nekdanjih ljubimk, so bile skoraj vse vsaj malce starejše, med bivšimi je bila od njega (eno leto) mlajša zgolj»Le ženske, starejše od moje mame, so prestare zame. In ona je stara 43 let,« je potegnil mejo. A to je bilo pred osmimi leti, ko jih je štel komaj 18 in je bil v ljubezenskem razmerju s 15 let starejšo televizijsko voditeljico. Glede na njegov ljubezenski okus tako verjetno nikogar niso pretirano presenetile govorice, da naj bi se zbližal z desetletje zrelejšo igralko. Nasprotno pa je ta nova zvezdniška zveza kot strela z jasnega treščila, ki se je z Olivio po skoraj desetih skupnih letih, med katerimi sta se jima rodila danes šestletniin dve leti mlajša, uradno razšla šele novembra lani.Ko je pred manj kot dvema mesecema odjeknila vest, da je desetletni ljubezni med Olivio in Jasonom odzvonilo, je javnost ostala odprtih ust. Tega nihče ni pričakoval, navzven sta namreč delovala složno in srečno. A je počasi začelo pronicati, da so se v njunem razmerju razpoke delale že vse leto. V prvi vrsti zaradi delovnih obvez in različnih želja, kje vzgajati družino – Jason je želel ostati v New Yorku, Olivio pa je vleklo na drugo stran celine, v Los Angeles. Zato sta se na tihem razšla že pred meseci, razhod pa razkrila novembra. Morebiti tudi, čeprav so to zgolj ugibanja, ker je zvezdnici že pred uradnim slovesom od Sudeikisa začelo srce utripati za mlajšega Harryja.Govorice o novem zvezdniškem parčku so vzniknile pred komaj nekaj dnevi, a romanca med igralko in pevcem naj bi se začela rojevati že nekaj tednov prej. »Govorice so resnične. Vsekakor sta par, njuno razmerje traja že nekaj časa, a sta to doslej skrivala,« je povedal vir in dodal, da sta sta se zbližala med snemanjem prihajajočega trilerja Don’t Worry Darling, ki ga Wildova režira, Styles pa igra glavno moško vlogo. »Med njima se je v trenutku zaiskrilo. Ne nazadnje tudi, ker imata veliko skupnega. Oba sta umetniški duši, oba strastna človeka, kemija med njima pa je bila vsem očitna in skoraj otipljiva.«Morda je bila na delu usoda. Glavno vlogo naj bi pod Olivijino taktirko namreč igral, a so ga septembra zaradi neprimernega obnašanja vrgli iz igralske zasedbe, nenadno vrzel pa so hitro zapolnili s Harryjem, ob čemer je Olivia kar zacepetala od navdušenja. Zaplesala naj bi celo ples zmagoslavja, ko je privolil. »Zdi se mi zelo moderen. In le upam, da je samozavest, ki jo izžareva – samozavest brez toksične moškosti –, kazalnik, kakšna je njegova generacija in kak bo naš prihodnji svet,« je bila navdušena, kako mladec skoraj lastnoročno spreminja dojemanje moškosti in moške samozavesti. Kar je pokazal tudi, ko se je novembra pojavil na naslovnici modne biblije Vogue v ženski obleki.Zvezdničino navdušenje nad Harryjem je bilo očitno od začetka, četudi sprva morda zgolj s profesionalnega vidika, kar pa je nato preraslo v osebno privlačnost. Vzajemno. »Njuna romanca je bila na snemanju javna skrivnost. Čeprav sta se vedla profesionalno, so vsi vedeli, kaj se dogaja za ugasnjenimi kamerami in stran od prizorišča snemanja.« Skrivno ljubezen, dokler sta pač želela, da ostaja skrita, pa jima je menda pomagal ohranjati tudi pevčev prijatelj, ki mu je za začasno bivanje odstopil svojo hišo blizu kraja snemanja. »Tako sta se lahko dobivala v zasebnosti.«Čeprav sta porajajočo se ljubezen sprva skrivala, pa naj bi Harry že spoznal lepotičina otroka, zdaj pa sta naredila tudi že naslednji korak in se z dvignjenima glavama, širokim nasmehom in z roko v roki pokazala javnosti. Olivia je bila namreč Harryjeva spremljevalka na poroki njegovega menedžerjaminuli konec tedna. »Na poroki je bilo kar nekaj njunih prijateljev, Harry pa jo je vsem predstavljal kot svoje dekle. Jasno je, da uživata v družbi drug drugega in da ju razlika v letih ne moti. Ko ju vidiš, ne bi nikoli pomislil, da je med njima 10 let razlike.«