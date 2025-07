Znan Hollywoodski par: poročila sta se po štirih mesecih zveze, a po ločitvi se imata še raje

Ko je leta 1987 prišla na premiero filma Zaseda (Stakeout), ki ga je posnel njen tedaj že bivši zaročenec Emilio Estevez, Demi Moore še slutila ni, da bo tam spoznala svojega bodočega moža.

Malo pred tem je razdrla zaroko z Emilijem in ni razmišljala o novi ljubezni. A prav takrat je srečala igralca Bruca Willisa.

Kmalu sta postala par in se po vsega skupaj štirih mesecih razmerja poročila.

»Približevala sva se igralniškemu avtomatu v Las Vegasu, ko je Bruce rekel: "Mislim, da bi se morala poročiti."

Sprva se je zdelo kot šala, o kateri sva govorila že na letalu, a naenkrat ni več zvenelo kot šala,« je zapisala Demi Moore v svojih spominih Inside Out iz leta 2019.

Na njuni poroki leta 1987 je bilo le nekaj gostov.

Mesec dni kasneje sta imela še eno poročno ceremonijo, ki jo je vodil legendarni glasbenik Little Richard, na njej je bilo več družinskih članov in prijateljev.

Zanj je bil to prvi, zanjo že drugi zakon, prej je bila pet let poročena s pevcem Freddyjem Mooreom, katerega priimek je po ločitvi obdržala.

Na poročno noč naj bi Demi že zanosila, njuna hči Rumer Willis se je rodila 16. avgusta 1988.

V naslednjih letih sta skupaj nastopila tudi v filmu Smrtne misli (Mortal Thoughts), ki je bil njun največji skupni igralski projekt.

Leta 1991 sta dobila drugo hčer, Scout LaRue, tri leta kasneje še najmlajšo, Tallulah Belle Willis.

Veljala sta za enega najbolj skladnih hollywoodskih parov, a leta 1998 sta objavila, da se zaradi nepremostljivih razlik ločujeta. Kljub temu sta ostala tesna prijatelja.

»Še vedno imam rad Demi. Zelo sva si blizu. Imava tri otroke, ki jih bova še naprej skupaj vzgajala. Morda sva danes celo bližje kot kadarkoli prej,« je on leta 2000 povedal za Rolling Stone.

V naslednjih letih sta ostala v odličnih odnosih. Demi je v avtobiografiji zapisala:

»Zelo sem ponosna na najino ločitev. Bruce se je na začetku bal, da jo bom uporabila proti njemu in mu onemogočila stik z otroki. A tega nisem storila, in tudi on ne.«

Dodala je, da sta zmožna usmeriti svojo energijo v odnos, ki otrokom omogoča ljubeče in varno okolje:

»Po ločitvi sva bila celo bolj povezana kot prej.«

Njuna najstarejša hči Rumer je nekoč izjavila:

»Zelo sem hvaležna, da sta se trudila za iskreno, smiselno in globoko komunikacijo. Ta je pomembna v vsakem odnosu, tako z družino kot s partnerji.«

Demi Moore se je po ločitvi leta 2005 poročila z igralcem Ashtonom Kutcherjem, ločila sta se po šestih letih, Bruce pa se je leta 2009 poročil z Emmo Heming, s katero ima dve hčerki.

»Dolga leta sem bil sam in večinoma nesrečen. Mislil sem, da ne potrebujem nikogar. A potem sem spoznal Emmo in z vsakim dnem sem bil srečnejši,« je po poroki dejal Bruce.

Bruce Willis se spopada s frontotemporalno demenco (FTD), gre za nevrodegenerativno bolezen, ki vpliva na vedenje, osebnost in govor, pri boju z njo pa mu ob strani stojijo tako bivša kot sedanja žena in njegovih pet hčera, piše StilKurir.rs.