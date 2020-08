Zložila pesem za hčerko, ki jo nosi pod srcem

Andreas Rentz/ Getty Images Leta 2017 sta se začasno razšla, zdaj pa sta pred poroko in v pričakovanju otroka. FOTO: Andreas Rentz/Getty Images



Od trenutka, ko jeleta 2008 kot svetleč komet privršala na svetovno glasbeno sceno, je na karierni lestvici lezla le višje in višje. Zdelo se je, da njene poti v višave ne more nič ustaviti, še upočasniti ne. Vse do tistega albuma Witness pred tremi leti, za zdaj njenega zadnjega, ki se je izkazal za polomijo. Še bleda senca svojega predhodnika ni bil, kar so potrjevale tudi prodajne številke, desetkrat nižje od prodaje albuma Prism izpred štirih let.Kot da ta poklicni neuspeh ne bi bil dovolj, je tedaj po vodi splavala tudi njena romanca z, zaradi česar se je Katy znašla v črnem breznu, iz katerega se ni znala več izvleči. Zdelo se ji je, da je edina rešitev le smrt. »Zlomilo me je. Sesulo,« zdaj priznava zvezdnica, da je v tistih najhujših trenutkih pestovala samomorilske misli. A se jih je nato otresla s pomočjo vere. Na srečo, saj zdaj verjetno ne bi mogla biti bolj srečna. Tik pred izidom je namreč nov album, na njem pa tudi pesem, ki jo je spisala z mislijo na svojo hčerko, ki ji raste pod srcem in je sad njene obnovljene ljubezni z Orlandom.Trinajstkratna prejemnica grammyja je bila vajena žeti uspeh za uspehom, zato polomije z zadnjim albumom, ki je sovpadala še s koncem ljubezenskega razmerja, ni pričakovala. »V karieri sem bila vajena stalnega vzpona, zato je bilo že manjše odstopanje od tega, čeprav z vidika zunanjega opazovalca morda precej neznatno, zame kot rušilni potres. Toliko sem vložila v to, da me je neuspeh prelomil na dvoje. Pričakovala sem potrditev, letela visoko, a nato trčila ob tla. Konec je bilo tudi moje ljubezni s tedanjim fantom, ki pa je zdaj očka mojega bodočega otroka. Zaradi vsega skupaj sem se sesula.«A čeprav se je igrala z mislijo na smrt, se je na plan tedaj prebila njena vzgoja, odraščanje ob globoko vernih starših, tako se je Katy po pomoč obrnila k veri. Ta ji je pokazala, da je bilo to težko obdobje nujno za njeno rast. »Nujno je bilo, da se zlomim. Le tako sem se lahko spet sestavila in pri tem našla še druge plasti sebe. Spoznala sem, da sem samo sebe dojemala le še kot pop zvezdnico. Le to in nič več.« Zatorej je bilo to, kar bi jo skoraj uničilo, tudi to, kar jo je na koncu rešilo. »Kot bi se zbudila iz dolgega spanca in spoznala, da sem lahko le hvaležna za vse, kar imam in sem. Še celo za slabo voljo. To me je rešilo. Sicer bi se lahko še naprej utapljala v samopomilovanju in morda celo stopila čez rob.«Danes priznava, da že dolga leta ni bila tako srečna in zadovoljna kot zdaj, če sploh kdaj. Po začasnem razpadu romance z Orlandom sta si odtujena zaljubljenca že par mesecev pozneje, na začetku predlanskega leta, namreč spet padla v objem. Marca pa je zvezdnica radostno najavila, da je njuna ljubezen obrodila sad. A v prihodnjih mesecih je ne čakata le prihod prvorojenke in poroka, ki sta jo bila z Orlandom zaradi pandemije prisiljena prestaviti, že avgusta naj bi oboževalcem namreč postregla z novim albumom. Na njem bo tudi pesem, ki jo je spisala z mislijo na dojenčico. »Z njo ji želim sporočiti, da njene sanje nimajo meja, da lahko postane, kar si želi, in spremeni, kar si želi spremeniti.«