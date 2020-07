Strta Kim izlila srce: Moj mož ima bipolarno motnjo, vse je pomešal

FOTO: Twitter

FOTO: Twitter

Eden najbolj razvpitih parov ameriške estradne scene se je znašel pod drobnogledom medijev. Potem ko jenapovedal predsedniško kandidaturo, so iz dneva v dan v javnost prihajale nove podrobnosti, zaradi katerih so oboževalci Westa inv šoku. Če sta še pred kratkim delovala kot povsem usklajen par, govorilo se je celo, da si želita povečati družino s še enim otrokom, je zdaj slika povsem drugačna. Mediji so začeli razgaljati slavni par in govorilo se je celo o ločitvi. Prvič se je oglasila tudi Kim, ki je objavila številne tvite, v katerih pojasnjuje obnašanje svojega moža. »Kot mnogi veste, ima moj mož Kayne bipolarno motnjo. Vsak, ki pozna omenjeno stanje, ve, da je s to motnjo zelo težko živeti in kako zapleteno je. O tem nisem nikoli javno govorila, saj to vpliva na nas kot družino, moje otroke in moje bližnje. Danes pa imam občutek, da moram pojasniti moževo vedenje,« je tvitnila Kim.O svojem možu je še zapisala, da je briljantna, vendar komplicirana oseba, ki je večkrat narobe razumljen. Kayne zaradi svoje bipolarnosti obiskuje strokovno pomoč, pri obvladovanju motnje mu pomaga celotna družina. Povedala je, da razume kritike, ki jih je deležen njen mož, saj je vendarle javna osebnost.