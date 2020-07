Zloglasni multimilijonar na hrvaški obali (VIDEO)

(39), ameriški igralec pokra, igralec, spletni playboy in multimilijonar je prišel v Split, poročajo hrvaški mediji. Z zasebnim letalom priletel v Split in se vkrcal na razkošno jahto, s čemer se je nemudoma pohvalil na svojem instagramu, kjer ga spremlja okoli 32 milijonov ljudi.Eden največjih svetovnih playboyev je v Split prišel z nekaj dekleti, ki niso zamudile niti enega trenutka, da pri tem ne bi uživale v prekrasnem poletnem dnevu.Dan ni razkril ne koliko deklet ga v Splitu spremlja, niti koliko dni se bo tam zadržal, piše Dalmacija danas. Vsekakor pa bo mnogim, vsaj njegovim zvestim sledilcem, zanimivo spremljati, kako bo Dan preživel dan v mestu ...39-letnik priznava, da je odvisen od seksa in je prepričan, da bi bil v življenju z eno partnerico nesrečen. A mu je ena pred nekaj leti vendarle zmešala glavo ... Gre za 24 let mlajšo manekenko, ki jo je milijarder opisal kot »super seksi in pametno«.Spoznala sta se na eni od njegovih zabav ob bazenu, a se ni nadaljevalo prav romantično. »Tistega dne sem pred tem spal še s tremi dekleti,« je rekel Dan, ki si je bogastvo ustvaril na poker turnirjih, kjer naj bi zaslužil 50 milijonov dolarjev v 14 mesecih.Kljub temu, da je v preteklosti doživel že menda dva srčna infarkta, tako trdi, se svojemu divjemu načinu življenja ne namerava odpovedati.Hrvaški mediji so objavili video, ki je nastal z krajšimi videoposnetki instagram storyjih.