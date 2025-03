Zlatan Ibrahimović presenetil, to je storil po dolgih letih (VIDEO in FOTO)

Švedska nogometna legenda Zlatan Ibrahimović je po dolgem času spremenil svoj videz – poslovil se je od svoje značilne pričeske in si postrigel lase. Zlatan, ki je vrsto let nosil lase, spete v rep, je z novo frizuro presenetil vse, ko se je pojavil na tekmi med Milanom in Napolijem.

Čeprav gostovanje v Neaplju ne bo ostalo v lepem spominu za Milan, ki je prikazal slabo igro, so navijači vsaj dobili nekaj drugega, o čemer lahko govorijo – Zlatanov novi imidž. Na družbenih omrežjih so se hitro pojavili odzivi, da s krajšimi lasmi deluje mlajši in še bolj resen.

Govorice o njegovem vplivu v Milanu

Ibrahimovića v zadnjem obdobju ni bilo veliko v javnosti, saj naj bi bil zaradi hudega virusa skoraj tri tedne prikovan na posteljo. Pojavile pa so se tudi govorice, da njegov vpliv v Milanu upada in da bi lahko izgubil svojo vlogo v klubu.

Ob vprašanju o zdravju je Zlatan v svojem značilnem slogu dejal: »Postrigel sem si lase in moje telo je bilo v šoku, haha. Šalo na stran, imel sem virus in zaradi njega izgubil tri kilograme. Na srečo se zdaj počutim bolje in sem spet tukaj.«

Njegova prihodnost v Milanu je sicer negotova. Prav Ibrahimović je imel pomembno vlogo pri menjavi trenerja – po njegovem priporočilu je klub odpustil Stefana Piolija in pripeljal trenerje, ki za zdaj niso prinesli želenih rezultatov. Zato Milan zdaj išče novega športnega direktorja, ki bi prevzel vlogo, ki jo je Zlatan doslej neuradno opravljal kot svetovalec.

Ali bo nova frizura prinesla tudi nov začetek za Ibrahimovića v Milanu, pa bo pokazal čas, poroča mondo.rs.

