Življenje bo drugačno: pomembna prelomnica za bodočega britanskega kralja

Morda 12. rojstni dan v življenju običajnih smrtnikov ni velika prelomnica, a za bodočega britanskega kralja to ne velja.

Najstarejši sin prestolonaslednika princa Williama, vnuk kralja Karla III., princ George, bo 22. julija dopolnil 12 let, kar zanj prinaša nekatere nove obveznosti.

Po kraljevskem protokolu George in William kot naslednika prestola od letos dalje ne smeta več potovati skupaj z letalom, da bi v primeru tragedije preprečili morebitno izgubo obeh.

Družina Wales je znana po tem, da v prid družinske povezanosti rada prekrši protokol, morda ga bo tudi v tem primeru, a pravilo še vedno velja.

George se prav tako vse pogosteje udeležuje kraljevskih dogodkov in se s tem pripravlja na svojo vlogo. Tako so maja lani na paradi ob dnevu zmage sodelovali vsi trije otroci Kate Middleton in princa Williama, a je George kot edini spremljal starše na čajanko v Buckinghamsko palačo.

Pričakuje se, da bo fant prisoten na vse več takšnih dogodkih, včasih z bratom in sestro, včasih pa tudi sam. Nazadnje je bil skupaj z mamo, očetom in sestro na finalni tekmi turnirja v Wimbledonu.

Kaj pa šola?

Poleg tega bo letos sprejeta pomembna odločitev glede njegove prihodnosti: odločati se bo moral, katero šolo bo obiskoval jeseni 2026.

Ali bo to Eton, kjer se je šolal njegov oče, morda šola njegove mame Marlborough College ali kakšna tretja?

Po poročanju Daily Maila vse poti vodijo proti Etonu, ki se nahaja blizu družinske rezidence Adelaide Cottage na posesti Windsor.

William in Kate sta ob velikonočnih počitnicah obiskala to prestižno šolo, katere letna šolnina znaša okoli 73 tisoč evrov.

Veliko jih meni, da bi bil Marlborough boljša izbira, ker sprejema tako deklice kot dečke, kar bi omogočilo Charlotte, da bi se pridružila bratu (in v prihodnosti tudi Louis), ter da bi bilo otrokom skupaj lažje.

Uradno odločitev se pričakuje letos poleti, George bo šolanje septembra 2026, ko bo dopolnil 13 let, nadaljeval tam, kamor ga bo usmerila družina. Trenutno skupaj z bratom in sestro hodi v šolo Lambrook v Berkshireju.

Če bo res izbral Eton, bo obiskoval šolo, ki jo je njegova pokojna babica, princesa Diana, izbrala za svoja sinova in ji je uspelo prepričati kraljevo družino, da ju je vpisala tja.

Z vpisom Williama in njegovega mlajšega brata Harryja na Eton, se je prelomila kraljeva tradicija: princ Charles in njegova brata, princ Andrew in princ Edward, pa tudi njihov oče princ Philip, so se izobraževali na škotski šoli Gordonstoun.

William se je v fantovski šoli dobro znašel, medtem ko je Harry v svojih spominih iz leta 2023 z naslovom Rezerva zapisal, da je imel slabše izkušnje in opisal Eton kot raj za briljantne dečke, a da je lahko predstavljal tudi vice za zelo nebriljantnega fanta, povzema Gloria.hr.