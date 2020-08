Živi v ogromnem dvorcu, a se ima za običajno dekle

2005. je umrl njen oče.

Petindvajsetletnica je med izolacijo uživala na velikem posestvu.

Vrt pred palačo, ki datira v leto 1611, velja za enega najpomembnejših v Italiji. FOTOGRAFIJE: Instagram

Britanska revija Tatler, v katero bi radi prišli vsi, ki kaj veljajo v svetu mode in zabav, običajno pa se v njej znajdejo tisti iz plemiških krogov, je izbrala dekle letošnjega poletja. Tisto, ki ima najbolj luksuzno življenje, prijatelje in hobije. In to je postala italijanska princesa, 25-letna hči pokojnega princain njegove tretje žene, nekdanje francoske manekenke. Melusine svoje življenje, potovanja, obiske finih restavracij in modnih revij ter zabav rada deli s sledilci na družabnih omrežjih. A kljub temu da ji mnogi zavidajo, pravi, da je povsem običajno dekle ter da nikoli ne uporablja svojega plemiškega naziva, saj želi biti kot vsi drugi.To pa nikakor ni, če nič drugega, je njen dom dvorec iz 16. stoletja v predmestju Rima, počitnice pa običajno preživlja v prestižnem Sankt Moritzu, na tropskih otokih Turks in Caicos pa v Kaliforniji, Singapurju in Egiptu. Njen oče je bil ekscentrik z bogato družinsko zgodovino, ki si je plemiške nazive podajala kar 1000 let, v sorodu s klanom Marescotti-Ruspoli naj bi bilo tudi kar 15 papežev. Alessadro, prijatelji so ga klicali, umrl pa je leta 2005, star 80 let, je imel rad zabave in ženske, preizkusilpa se je tudi kot igralec, med drugim je nastopil v tretjem delu Botra. Med njegove prijatelje so se štela znana imena iz sveta zabave, kot so ameriški pisatelj, francoska igralkain njen rojak, pesnik. Melusine, ki je četrta od Dadovih petih otrok, v drugem zakonu se mu je rodil sin, v tretjem Melusine in njen brat, ima pa še dva nezakonska sinova, je otroštvo preživela v Parizu ter v dvorcu v bližini Rima, kjer se je odločila bivati tudi med nedavno izolacijo. Med njo je objavljala veliko fotografij s posestva, kjer je brala, v bližnjem sadovnjaku nabirala sadje ter se sprehajala med labirinti iz žive meje. Prav vrt pred palačo, ki datira v leto 1611, velja za enega najpomembnejših v Italiji, saj je pretežno prav takšen, kot je bil pred stoletji.