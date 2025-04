Živi Nostradamus napovedal usodo Meghan Markle: »To je šele začetek kaosa.«

38-letnega Athosa Salomeja, znanega brazilskega jasnovidca, zaradi njegovih številnih natančnih napovedi mnogi imenujejo kar živi Nostradamus.

Predvidel je pandemijo koronavirusa, smrt kraljice Elizabete II., nakup twitterja Elona Muska in globalne napake Microsoftovih sistemov, sedaj pa je znova pritegnil pozornost.

V ekskluzivnem pogovoru za britanski Daily Mail je v vrtincu številnih negativnih odzivov na njen šov in novo blagovno znamko As Ever podal svoje videnje o usodi Megan Markle, vojvodinje susseks.

Napovedi niso dobre

Pravi, da se bo vse to začelo letos:

»Vidim vse večji konflikt med Meghan in Netflixom, ki bo pripeljal do konca sodelovanja.«

Ob tem napoveduje več logističnih težav za njeno blagovno znamko ter novi val kritik, ki bo resno ogrozil kredibilnost te.

Megan se bo umaknila iz javnosti

Verjame, da bo Meghanina javna podoba do konca leta 2025 dosegla najtežji preizkus in da bodo bombastična pričevanja nekdanjih sodelavcev ali odtujenih zaveznikov dodatno poslabšale situacijo.

»Kritike bodo dosegle vrelišče, Meghan pa se bo kot odgovor nanje leta 2026 umaknila iz javnosti,« je dejal.

Še pred tem bo, obljublja Athos, vojvodinja predstavila novo oddajo, ki bo prikazala surovo in iskreno podobo čustvenih ran, ki so ji jih povzročili monarhija in mediji.

Konflikt z Netflixom

Živi Nostradamus napoveduje, da se bo konflikt z Netflixom zaostril sredi leta 2026, kar bo pripeljalo do dokončnega razpada sodelovanja. Videti je, da bo Meghan prešla na Apple TV+ ali kakšno novo vzhajajočo azijsko platformo.

Kar zadeva njeno blagovno znamko, Salome obeta, da bo kmalu predstavila linijo izdelkov za dom, navdihnjenih s starodavnimi tradicijami, ki jih bo odkrila med potovanjem po južni Evropi.

»Italija ali Grčija? Portali tega ne razkrivajo, a simboli kažejo na Sredozemlje,« je dodal.

Vrnitev kot igralka

Po umiku iz javnosti jasnovidec vidi Meghan, ki se znova pojavi konec leta 2026, tokrat z drugačnim ciljem:

»Pozornost bo usmerila na družbene cilje, zlasti na izobraževanje deklet in duševno zdravje žensk.«

Tedaj ima zanjo svetlejše obete: »Postala bo družbeno angažirana, opustila bo dosedanjo lifestyle podobo in se posvetila temam, ki so resnično pomembne.«

Presenečenje v karieri

Napoveduje tudi velik preobrat v njeni karieri in možen povratek v igralske vode, vendar ne tako, kot si to javnost predstavlja.

»Brez objektivov, brez rdečih preprog,« je poudaril. »Namesto tega bo nastopila v neodvisnem filmu v režiji znane ženske režiserke, najbrž iz Evrope ali Irana, ki bo zaznamoval njeno vrnitev pred kamere.«

»Njen lik? Ženska, ki zapusti privilegirano, da bi našla svoje pravo bistvo. Metafora? Absolutno. Izpoved? Zelo verjetno,« je dodal jasnovidec.

Napoveduje, da bi njena igralska izvedba lahko presenetila kritike in jo leta 2027 pripeljala na festival v Cannesu ali Benetkah.

Ob vsem tem Salome vidi Meghan, kako se posveča humanitarnemu projektu, ki ga bo leta 2026 diskretno začela v Afriki ali južni Aziji:

»V nekaj letih bo ta projekt postal njena najpomembnejša in najbolj odmevna zapuščina,« je dejal.

Na koncu živi Nostradamus zaključuje: »Vse je zapisano v njeni skriti Kabali. Ali bo res šla po tej poti, pa je povsem od nje. Jaz samo razkrivam zemljevid njene usode.«