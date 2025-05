Zgovorne fotografije princa Alberta in princese Charlene: ne preneseta se!

Včeraj je v Vatikanu potekala slovesna maša, s katero je bil papež Leon XIV. ustoličen kot nov poglavar Rimskokatoliške cerkve, dogodka so se udeležili tudi številni člani evropskih kraljevih družin.

Veliko pozornosti sta pritegnili španska kraljica Letizia in monaška princesa Charlene.

FOTO: Profimedia

Kot dve izmed sedmih žensk, ki jim je pred papežem zaradi tako imenovanega privilegija belega (privilegio del bianco) dovoljeno nositi belo, sta oblekli obleko v tej barvi, a tokrat niso bili v ospredju njuna lepota, stil oblačenja in uglajeno obnašanje, temveč njun odnos z možem, ki so ga razkrivale fotografije.

Medtem ko je španski kralj Felipe VI. sproščeno klepetal z ženo, se ji nasmihal in jo stalno pogledoval, je monaški princ Albert II. nosil sončna očala, deloval nezainteresirano in mrko ter je bilo videti, kot se ne bi zmenil za ženo Charlene.

Kraljica Letizia, kralj Felipe FOTO: Profimedia

Obračal ji je hrbet, niti besede si nista izmenjala, ves čas je dajal vtis, kot da bi bil raje kje drugje. Tudi princesa Charlene ni bila videti najbolj razpoložena in njeno obnašanje je spominjalo na čase, ko je dobila naziv najbolj žalostna evropska princesa.

Vse to je sprožilo številne komentarje na družbenem omrežju X, kjer so uporabniki večinoma kritizirali obnašanje monaškega princa.

princ Albert, princesa Charlene FOTO: Profimedia

»Felipe je zaljubljen moški, Albert pa svoje žene niti iz vljudnosti ne pogleda.«

»Uboga Charlene ob tem človeku. Ne preneseta se!«

»Kako žalostno je videti življenje monaške princese.«

»Albert se niti ne trudi pretvarjati, da jo ima rad.«

»Kolikor je Letizia srečna, toliko je Charlene nesrečna.« To so le nekateri komentarji, ki so se zvrstili.

Je zakon monaškega princa in princese farsa?

Že leta se namiguje, da je zakon princa Alberta in princese Charlene v krizi. Potem ko je ona skoraj leto dni preživela na zdravljenju v Južnoafriški republiki, naj bi po vrnitvi v Monako njun odnos skoraj povsem razpadel.

Francoski mediji so poročali, da naj bi princ Albert z ženo podpisal zelo zaupen dogovor, po katerem ji za opravljanje dolžnosti knežje soproge in za pojavljanje ob njem na raznih dogodkih izplačuje skoraj 12 milijonov evrov na leto.

FOTO: Profimedia

Leta 2023 je francoski časopis Voici navajal, da nekdanja olimpijska plavalka in mama dvojčkov princa Jacquesa ter princese Gabrielle živi v Švici, svojega moža naj bi videvala le po dogovoru.

Tuji mediji ju pogosto imenujejo ceremonialni par, domnevno to ne vpliva na njuna otroka, saj naj bi lepo sodelovala pri skupnem starševstvu.

Knežja palača nobene od teh navedb ni nikoli potrdila, nasprotno, princ in princesa sta jih večkrat zanikala in se v javnosti še vedno pogosto pojavljata skupaj, piše Glossy.rs.

Princ je tako denimo v skupnem intervjuju z ženo za lokalni časopis La Gazette de Monaco pred nedavnim povedal, da so njegovi največji življenjski dosežki v skoraj 20-letni vladavini najprej in predvsem njegov zakon s Charlene ter njuna otroka, piše MailOnline.

»Otroka mi tudi pomagata, da ostajam mlada,« pa je zaupala princesa in v šali dodala: »Težko ju je nadzorovati!«

Princ Jacques in princesa Gabriella sta pred časom dosegla pomemben mejnik, saj sta prejela svoje prvo obhajilo, ob tem posebnem dnevu sta prejela tople čestitke.

»Ob dnevu prvega obhajila izrekamo iskrene čestitke princu Jacquesu in princesi Gabrielli, ki sta ta zakrament prejela z vero in spoštovanjem,« piše v uradni izjavi palače.