Ženski oskar za režijo, Anthony Hopkins se ni pojavil (FOTO)

Film Dežela nomadov je zmagal v kategorijah za najboljši film, najboljšo režijo in glavno žensko vlogo, ki jo je odigralaje pošele druga ženska v zgodovini oskarjev, ki je prejela nagrado za režijo.Frances McDormand, ki je tudi producentka zmagovalnega filma, je vse pozvala, da si film o sodobnih nomadih, tudi žrtvah gospodarske krize, ko bo čas, ogledajo v kinih, z ramo ob rami, kar si zaslužijo tudi vsi drugi filmi. Dežela nomadov govori o ženski, ki se, ko ukinejo njeno delovno mesto, s kombijem poda po državi in opravlja sezonska dela, je veljal tudi za enega glavnih favoritov na letošnjih oskarjih.Frances McDormand, ki je ob prejemu nagrade za najboljši film tulila v luno kot volk, je skupaj prejela že tri oskarje za glavno žensko vlogo. Pred današnjim še za Fargo in film Trije plakati pred mestom. Chloe Zhao je ob prejemu kipca povedala, da verjame, da so ljudje ob rojstvu dobri. »Vedno sem v ljudeh iskala dobro. Ta nagrada je za vsakogar, ki je imel vero in upanje, da je vztrajal v dobrem. To je za vas.«Za oskarja za najboljši film se jih je potegovalo osem, poleg zmagovalnega še Mank, Obetavna mladenka, Oče, Juda in črni mesija, Minari, Zvok metala in Sojenje čikaški sedmerici.Oskarja za glavno moško vlogo je prejelza film o demenci Oče. Hopkins, ki je najstarejši dobitnik v tej kategoriji, se podelitve ni udeležil niti se ni javil z druge lokacije.Oskarja za najboljši mednarodni film je dobila danska črna komedija NažganiOskar za najboljšo moško stransko vlogo je šel v rokeza film Juda in črni mesija, v kategoriji za najboljšo žensko stransko vlogo je zmagala, ki je nastopila v južnokorejskem filmu Minari.Oskarja za najboljši scenarij je prejelaza film Obetavna mladenka, nazadnje je ženska v tej kategoriji zmagala leta 2007. Nagrado za prirejeni scenarij sta prejelainza film Oče.Najboljši dokumentarni kratki film je Colettein, najboljši dolgometražni dokumentarec pa My Octopus Teacher v režijiinNajboljši igrani kratki film je Two Distant Strangers v režijiin. Free je ob prejemu nagrade povedal, da v ZDA policija dnevno ubije tri ljudi, med njimi pa da je občutno več temnopoltih.Najboljši animirani kratki film je If Anything Happens I Love You (, dolgometražni pa Soul (in).Oskarja za najboljšo kostumografijo je prejelaza film Ma Rainey's Black Bottom. Ekipa filma je dobila tudi oskarja za najboljšo masko in oblikovanje pričesk. Oskarja za najboljšo izvirno glasbo je prejel film Soul oziroma ekipa Trent Reznor, Atticus Ross in Jon Batiste, za najboljšo pesem je bila nagrajena(s psevdonimom. za pesem Fight for you v filmu Juda in črni mesija.Vodja producentske ekipesi je zaradi pandemičnih razmer letošnje oskarje zamislil okoliščinam ustrezno. Glavna podelitev je potekala na lokaciji železniške postaje Union Station, del so je zaprli zaradi podelitve, del pa je še vedno deloval nemoteno. Pravila igre pa so bila kot na snemanju filma. »Ko snemamo, ni mask, ko se snemanje konča, si nadenemo maske,« je povedala ena od podeljevalk, igralkaPrizorišče ni bilo bleščavo, a zdi se, da so bili prisotni zelo veseli, da so tam v živo. Veliko nominirancev se je javljajo še iz Londona in Pariza.je pred podelitvijo povedala, da je zdaj prvič po letu in pol v velikem mestu in da je presrečna, da vidi kolegice in kolege.