Ženske vzdihovale za njim, zdaj ga je uničil botoks (VIDEO)

Pevec skupine Guns 'n' Roses Axl Rose (60) je obseden z mladostjo. Tako zelo, da si je uničil obraz. Ko je v drugi polovici 80. let prvič zapel Paradise City, je bil tako rekoč še mladenič nenagubanih lic, ker pa se očitno ni sprijaznil z dejstvom, da čas teče, je kmalu poiskal pomoč estetske medicine.

Axl Rose. FOTO: Karoly Arvai, Reuters Pictures

Pred leti se je govorilo, da je bil na zategovanju obraza, zagotovo pa se je podvrgel tudi manj invazivnim metodam pomlajevanja – botoksu in polnilom. Kaj točno je naredil, ni znano, toda danes je neprepoznaven. Nekateri pravijo, da je postal grd.

Rose je še pred nekaj dnevi nastopal po ZDA kot gost na turneji pevke Carrie Underwood in skupaj sta izvajala uspešnice njegove skupine Sweet Child O' Mine, Paradise City in Welcome to the Jungle. Komentatorji na spletnih omrežjih pa so se bolj malo ukvarjali z glasbo, pisali so denimo: Kdo je ta tip?, Moral bi si pustiti obraz pri miru, Ni več podoben sebi ...