Ženske bodo v šovu tekmovale za zvezdnikovega otroka (FOTO)

Nick Cannon je oče dvanajstih, ki jih je dobil s šestimi ženskami. Zaradi tega se je zvezdnik, ki je bil svojčas poročen z Mariah Carey, že večkrat znašel na tnalu sledilcev na družabnih omrežjih, češ naj že neha trositi svoje seme naokoli. Obtoževali so ga, da je neodgovoren in da si naziva očeta ne more lastiti, da je tako rekoč zgolj darovalec sperme.

Mariah ne sledi več, koliko otrok ima njen bivši in s koliko ženskami. FOTO: Shutterstock

Precej ostre kritike so se zdaj še zaostrile. Namignil je namreč, da je pripravljen na otročička številka trinajst, ki pa ga načrtuje kar s pomočjo resničnostnega šova. S komedijantom Kevinom Hartom naj bi namreč razvijala resničnostno oddajo, v kateri se bodo ženske potegovale za naziv (in vlogo) mamice njegovega novega otroka.

Katera bo naslednja, ki bo nosila njegovega otroka? FOTO: Osebni arhiv

Kdor je mislil, da je na televiziji videl že vse in še več, se je uštel. »Pričakujte veliko novico,« je namignil Cannon in ob svojo skrivnostno najavo dodal simbol stekleničke za dojenčka. To je nemudoma sprožilo ugibanja, ali zvezdnik nemara ne razmišlja o dodatnem širjenju svoje že tako velike in prav nič tradicionalne družine, ki jo je nazadnje povečal komaj decembra.

A še preden bi kdor koli lahko ubesedil svoje domneve, že je Cannon odvrgel bombo – napovednik oddaje, ki jo pripravljata s Hartom. »V pričakovanju ... Nova oddaja Katera bo nosila mojega otroka (Who's having My Baby) že spomladi prihaja na kanal E!« je čivknil in objavil kratek posnetek, kaj pričakovati. Cannon na udobnem kavču, mimo njega pa paradira skupina žensk, morebitnih nosilk njegovega otroka. »Pa začnimo!« v tistem zadoni glas voditelja, komika Kevina Harta.

Hart in Cannon obljubljata »mater vseh televizijskih tekmovanj«, glavna nagrada pa je očitno Nick. No, ali pa njegov otrok. »To mora biti neslana šala, ne more biti resničen resničnostni šov,« se je na družabnih omrežjih oglasil eden redkih, ki so obdržali vljuden ton pisanja.

Nick meni, da ni težava v razporejanju časa, ampak energije. FOTO: Osebni arhiv

»Iskreno upam, da gre za šalo. Dojenčki so osebe, ne nagrada (ali kazen), ki jo osvojiš v televizijski oddaji,« je začel drugi in dopolnil, da upa, da bo otrok, če se iz tega resnično rodi, tožil vse vpletene. Tretji je oddajo označil za ogabno, četrti za toksično. In tako naprej v podobnem slogu.

Ali na televizijo tudi v resnici prihaja verjetno najbolj bizarna oddaja vseh bizarnih oddaj, bomo videli. Govoriti se je namreč začelo, da gre za skeč, ki je zrasel na Hartovem zelniku. Ne bi bilo namreč prvič, da poka neslane šale na račun svojega prijatelja, najslavnejšega serijskega oplojevalca. Toda prav nič nemogoče ne bi bilo niti, če bi Cannon razmišljal o novem otroku. Priznal je sicer, da ima že z dvanajsterico polne roke dela, a da ne nazadnje ni odvisno od njega, kdaj bo končal svojo kariero delanja otrok. »Bog bo odločil, kdaj bom s tem zaključil. Morda pri 85 letih, nikoli ne veš.«

Nick je na pot očetovstva prvič zakorakal pred slabimi 12 leti, ko sta se mu v zakonu s Careyjevo rodila dvojčka Monroe in Moroccan. Po krajšem predahu pa je z letom 2017 otroke začel delati kot po tekočem traku, saj jih ima danes že dvanajst, od katerih je kar štiri pozdravil lani. »Vsi mislijo, da je glavna težava čas. Ni res, najbolj zapleteno je enakomerno razporediti energijo, da jo imaš za vse,« je dejal o pristopu k starševstvu, pri čemer je dolgo trdil, da mu gre odlično od rok.

Otroke bo morda nehal delati šele pri 85 letih, zdaj jih šteje komaj 42.

»V nasprotju s splošnim prepričanjem sem v življenja otrok polno vpet, verjetno bolj kot povprečen moški,« je še nedavno zatrjeval, čeprav je zdaj priznal, da ga vendar gloda občutek krivde, ker z njimi ne more preživeti dovolj časa. Tolaži pa se z mislijo, da jim bo s svojim premoženjem in imenom odprl prenekatera vrata. »Zaradi tega, kar sem, kdo sem, bodo lahko počeli in postali, kar bodo želeli. Če bo kdo želel postati jedrski fizik, poznam nekoga iz prestižnih šol Ivy League. Če bodo želeli v vojsko, med umetnike, igralce, pri vsem tem jim lahko pomagam.«