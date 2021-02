Ženska trupla v bližini igralčevega domovanja

Blizu kraja, kjer se je več mesecev zadrževal, so našli človeške ostanke. FOTO: Osebni Arhiv

Lizal kri

Paige Lorenze je razkrila bolestno naravo svojega odnosa s 34-letnikom. FOTO: Osebni Arhiv

Odtujeni ženi se o Armiejevih fantazijah ni niti sanjalo. FOTO: Osebni Arhiv

Zamenjali bi ga

Želel je, da si odstranim odvečna rebra, da bi jih prekadil in pojedel.

V enem mesecu se mu je življenje sesulo kot hišica iz kart. S prestola oboževanja, kakršnega so deležni filmski zvezdniki, jepristal v breznu najtemačnejših govoric, ki so mu že uničile cvetočo hollywoodsko kariero ter zdaj dobile še srhljivejši prizvok.V luči igralčevih zasebnih sporočil, ki so januarja privrela na plan ter razkrila njegova izprijena kanibalska nagnjenja, je namreč že izgubil najmanj dva filmska projekta, pred dnevi sta se ga odrekla tudi njegov publicist in agencija, ki ga je doslej zastopala, zdaj pa ga je potegnilo še v kolesje govoric, ki igralca povezujejo s človeškimi ostanki, ki jih je kalifornijska policija odkrila v puščavi znotraj nacionalnega parka Joshua Tree.»Armie Hammer ni med osumljenci. Ne bomo ga preiskovali,« so sicer zatrdili pri policiji, kar pa ni ustavilo kolesja govoric, ki se vrti vse hitreje in vse glasneje.Vse se je začelo januarja, ko je anonimna ženska, ki naj bi ji 34-letnik »dvoril« s seksualnimi sporočili, ta spustila v širni svet. Sprožila so namreč plaz, saj so njenemu razkritju sledile še druge ženske s podobnimi izkušnjami s hollywoodskim lepotcem.Prek vseh sporočil pa se je vila podobna rdeča nit – v vseh je Hammer fantaziral o posilstvih, sadomazohizmu in kanibalizmu. A če so zvezdnikovo temačno plat sprva razgalile anonimne ženske, s katerimi si je dopisoval med letoma 2016 in 2020, je nato pred medije stopila, ki se je lani, ko je dokončno razpadel igralčev desetletni zakon z, z njim zapletla v štirimesečno romanco.Od katere je pričakovala strast in romantiko, dobila pa vse prej kot to. Oboževal je namreč nasilen seks, ki ji je puščal modrice, v eni še posebno krvoločni spolni seansi ji je v kožo nad sramno kostjo z nožem vrezal črko A. Kri, ki je tedaj primezela, pa polizal. »Njegova ideja žgečkljivega šepeta je bila, da mi je razlagal, kako si želi seksati z mojim mlahavim telesom in da si želi odgrizniti kos moje kože in mesa. Včasih me je tudi v resnici tako močno ugriznil, da mi je z zobmi pretrgal kožo,« je priznala Paige, ki je pred družino in prijatelji modrice skrivala ali jih pripisovala svoji nerodnosti. A to je bil šele začetek sprevrženosti njunega odnosa. Večkrat jo je prosil, da bi si odstranila odvečno rebro ali dve, pripravljen je bil poiskati zdravnika, ki bi to opravil.»Doma ima prekajevalni žar. Moja rebra pa je želel prekaditi in pojesti.« A čeprav je to sprva pripisala njegovemu mračnjaškemu humorju, je sčasoma začela verjeti, da se ne šali. Ne samo ker je to prošnjo ponovil ob vsaj petih različnih priložnostih, pač pa tudi, ker ji je priznal, da ima v kleti svoje hiše izložbene lutke, na katerih vadi najrazličnejša prevezovanja in zavezovanja žensk, in ji zaupal, da si želi zadaviti svojega psa. »Nič od tega ni res. Vse, kar se je dogajalo med Armiejem in Paige – ali s katero drugo partnerico –, je bilo vselej vzajemno,« je tedaj zatrdil njegov predstavnik.A oglasila se je tudi njegova druga ljubimkas podobnim orisom njunega razmerja, tudi njej naj bi govoril, da ji želi polomiti in pojesti rebra, tudi v njuni postelji je prevladoval sadomazohizem.Spolni škandal je Hammerja sprva stal film z, Shotgun Wedding, ki ga bodo kmalu začeli snemati. Nato je moral odstopiti od serije The Offer, ki se bo osredotočila na nastajanje kultnega filma Boter. Ustvarjalci že posnetega filma Smrt na Nilu, ki ga je režiral, pa razmišljajo, da bi kadre s Hammerjem ponovno posneli s kakšnim drugim igralcem. To pa postaja vse verjetneje v luči namigov, ki prihajajo z instagram profila Deux Moi, ki objavlja nepreverjene govorice o znanih in obljublja, da bo že kmalu razgalil nadvse šokantno zgodbo o padlem zvezdniku.»Vem, kaj prihaja. Slabo je. Resnično slabo. Kar so storili Armie in njegovi prijatelji, je neprimerljivo huje od vsega, kar sem sama objavila. Pravici bo zadoščeno,« je čivknila anonimnica, ki je januarja vse skupaj začela. Kar je bilo dovolj, da se je po družabnih omrežjih začelo ugibati, kaj bi lahko bilo tako pretresljivo in hudo. Kot v odgovor na vsa ta neodgovorjena vprašanja pa je policija nedavno odkrila človeške ostanke. Nikjer drugje kot v puščavi, kjer se je zadrževal Hammer. »S prijateljem sva sredi puščave kupila star, zapuščen motel,« se je oktobra pohvalil, da se je začasno preselil v puščavo, kjer s prijateljem prenavljata opuščeno zgradbo, hkrati pa pohajkujeta in raziskujeta okolico. Na igralčevo smolo v bližini kraja, kjer je policija zdaj odkrila trupla.»Dokler ne bo dokazano nasprotno, so to le špekulacije. Toda, se spomnite, da se je Hammer nenadoma lotil prenove sredi ničesar? Ničesar ne želimo povezovati, a le 10, 15 minut od kraja, kjer je preživel dober del pandemije, so našli ostanke treh žensk.« Kar je bilo dovolj, da zdaj vse brenči od govoric, šepeta in namigovanj.