Ženska, s katero je Whitney Houston imela skrivno razmerje

Ta mesec mineva 13. let, odkar je svet izgubil enega najlepših glasov, kar jih je kdaj bilo na glasbeni sceni.

Whitney Houston, diva, katere uspešnice so zaznamovale generacije, je, stara komaj 48 let, nenadoma preminila, a pustila neizbrisen pečat v zgodovini glasbe.

Čeprav je bilo njeno zasebno življenje vedno pod drobnogledom, se je za bleščečim pročeljem skrivala zgodba o ljubezni, zvestobi in skrivnostih, ki so dolga leta ostale zamolčane.

V središču te zgodbe je bila Robyn Crawford, pevkina najboljša prijateljica, poslovna partnerka in tudi nekaj več.

Robyn in Whitney sta spoznali leta 1980 in bili od prvega trenutka nerazdružljivi. Delili sta si skrivnosti, sanje in načrte.

Ko je Whitney vstopila v glasbeno industrijo, je bila Robyn ob njej, ne le kot podpora, temveč kot del njene ekipe. Postala je njena asistentka, kreativna partnerka in producentka.

A tisto, kar so mnogi dolgo le slutili, je Robyn javno povedala šele pred nekaj leti in dolgo po smrti dive: njuna povezanost ni bila zgolj prijateljska, temveč tudi ljubezenska.

V svojih spominih z naslovom Pesem zate (A Song for You), ki so izšli leta 2019, je Robyn prvič odkrito pripovedovala o njuni zvezi, ki je trajala dve leti:

»Bili sva eno. Preprosto sva bili midve. Imeli sva druga drugo,« piše Robyn.

Njuna ljubezen je bila intenzivna, a hkrati obremenjena s strahovi in družbenimi normami tistega časa.

Ko je Whitney podpisala svojo prvo pogodbo, se je odločila prekiniti romantično zvezo z Robyn, saj jo je bilo strah, da bi javnost izvedela zanju.

Kot simbol tega trenutka ji je podarila Biblijo, znak hvaležnosti, a tudi podzavestnega slovesa od tega, kar sta bili.

Kljub temu je Robyn ostala ob njej. Ob boku ji je stala, ko je dosegla vrtoglavi uspeh, pa tudi, ko je bila deležna padcev v zakonu z Bobbyjem Brownom, ko se je soočala z odvisnostjo, dvomi in z družinskim nasiljem.

Bila je z njo, ko je Whitney izgubljala nadzor nad svojim življenjem, a ko je bilo najhuje, je Robyn ni mogla rešiti. Leta 2000 je zapustila njeno ekipo, saj si je morala priznati, da se ne more boriti z demoni, ki so preganjali pevko.

Danes Robyn Crawford živi mirno življenje, je srečno poročena in predana družini. A Whitney je še vedno v njenih mislih.

»Želim jo povzdigniti. Želim jo dvigniti tako visoko, da bo vse, kar je pustila za sabo, ostalo veličastno,« je dejala v enem izmed intervjujev.

Njuna zgodba je zgodba o ljubezni, o skrivnem razmerju, ki je oblikovalo eno največjih glasbenih ikon vseh časov, in o ženski, ki nikoli ni nehala ljubiti.

Niti tedaj, ko je morala oditi, piše Stil.Kurir.rs.