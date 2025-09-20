  • Delo d.o.o.
Ženska, ki so jo krivili za razpad zakona Roberta Redforda

Zanimiva življenjska pot temperamentne Brazilke.
M. Fl.
 20. 9. 2025 | 13:25
A+A-

Znano je, da je Robert Redford, ki je 16. septembra umrl na svojem domu v Sundanceu, kjer je živel s svojo drugo ženo Sibylle Szaggars, nekoč veljal za enega najbolj zaželenih moških na svetu in da so ga ženske, med njimi tudi številne znane osebnosti, oboževale.

Čeprav se je poročal z izbrankami, ki niso bile del filmske industrije, tudi on ni mogel ostati ravnodušen do hollywoodskih lepotic, zato je imel več razmerij z znanimi igralkami.

Ena odmevnejših je bila zveza s Sonjo Brago, s katero je leta 1988 sodeloval pri snemanju filma Vojna v Milagru (The Milagro Beanfield War, 1988), ki ga je tudi režiral. Bragova je v njem igrala eno od glavnih vlog.

Redford je Sonjo spoznal, ko je bil še poročen s svojo prvo ženo Lolo Van Wagenen, s katero je bil skupaj od konca 50-ih let. Imela sta tri otroke in že takrat so se pojavljale govorice, da je njunega zakona konec. Zlasti po tem, ko je Redford spoznal strastno Brazilko.

Lola in Robert sta se po 27. letih zakona uradno ločila leta 1985, razlog za razhod ni bil nikoli pojasnjen. Mnogi so ugibali, da je bila zanj kriva Braga kar najverjetneje ne drži, saj je ta z Redfordom začela razmerje, ko je bil že ločen.

Je pa ta afera zagotovo botrovala razpadu njenega zakona.

Kdo je Sonja Braga?

Rodila se je 8. junija 1950 v mestu Maringá, v brazilski zvezni državi Paraná. Očeta je izgubila pri osmih letih, v zelo težkih razmerah je odraščala s šestimi brati in sestrami. Njihova mama jih je preživljala kot kostumografinja.

Zaradi finančne stiske je že pri 14. letih začela delati kot hostesa na porokah in v podjetju za catering. Prav v tem času je njen brat Helio začel delati na otroški televizijski oddaji, v katero so povabili tudi Sonjo, tako je prvič prišla v stik z igro.

Kasneje se je pridružila gledališki skupini, pri 17-ih je debitirala na odru.

Z leti je postajala vse uspešnejša, v 70-ih je nastopala v najbolj priljubljenih brazilskih telenovelah, v 80-ih pa se je posvetila filmu.

Velik preboj je doživela z vlogo v filmu Poljub ženske pajka (Kiss of the Spider Woman, 1985), za katero je bila nominirana za zlati globus, nato pa se preselila v ZDA in nadaljevala kariero.

Sonja Braga je bila prva Brazilka, ki je razglasila dobitnika nagrade na podelitvi oskarjev. Čeprav je veljala za seks simbol in se ni bala golote pred kamero, je dolgo časa imela težave s samozavestjo.

»Televizija mi je omogočila prvi zaslužek in mi pomagala, da sem presegla kompleks grdega račka. Zdela sem se si grda, suha, s krivimi zobmi. Bratje so se norčevali iz mojega videza.

Šele po uspehu serije Gabriela sem se začela sprejemati. Znebila sem se tudi kompleksa, ker nisem študirala igre. Sem neakademska, intuitivna igralka,« je povedala za poljski časopis Wysokie Obcasy.

Kasneje je bila znova nominirana za zlati globus najprej za vlogo Madone v filmu Diktator iz Paradora (Moon over Parador, 1988), nato pa še leta 1995 za vlogo v filmu Sezona v peklu (The Burning Season).

Zasebno življenje Sonje Brage: Ljubezni, splavi in pobeg pred smrtjo

Preden se je preselila v Ameriko, je imela za seboj že dva zakona:

Med letoma 1970 in 1976 je bila poročena z igralcem Arduinom Colasantijem, med letoma 1980 in 1988 pa s fotografom Antôniom Guerreiro.

Ravno med drugim zakonom je spoznala Roberta Redforda.

Sonja Braga je bila v krajših razmerjih tudi s Clintom Eastwoodom, Patom Methenyjem in brazilsko zvezdo Caetanom Velosom, ki ji je posvetil pesmi Tigresa in Trem das Cores.

Od leta 1990 živi v New Yorku, od leta 2003 pa ima tudi ameriško državljanstvo.

Danes ima 75 let. Še vedno je izjemno lepa, a vloge izbira zelo premišljeno, zato jo redkeje vidimo v javnosti. Njen zadnji film, Prvo znamenje (The First Omen), je na platna prišel 2024.

V enem izmed intervjujev za brazilsko izdajo revije Elle je priznala, da si otrok nikoli ni želela, ker je želela uresničiti svoje karierne cilje.

Zaradi tega je imela štiri splave, prvega pri komaj 17 letih, takrat je imela močno krvavitev in okužbo, ki bi jo skoraj stala življenja.

Več iz teme

HollywoodljubezenRobert Redford
