»Ženska, kaj si naredila iz sebe?« Hči Donalda Trumpa na udaru kritik

Tiffany Trump se je potem, ko je na družabnih omrežjih delila vrsto fotografij z oddiha, znova znašla v središču pozornosti. Njeni sledilci so namreč prepričani, da si je privoščila kozmetične kirurške popravke, katerih rezultati so več kot očitni.

Nov videz ali le filtri?

Tiffany, ki se sicer za razliko od polbratov in polsestre redkeje pojavlja v javnosti, je delila posnetke z dopusta, kjer je v družbi moža Michaela Bulosa.

Medtem ko so nekateri sledilci pohvalili njen videz, so drugi hitro opazili, da je videti malo drugačna. Začeli so deževati komentarji in nekdo je zapisal: »Imaš čisto drugačen obraz!« drugi pa je dodal: »Ženska, kaj si naredila iz sebe?«

So tudi takšni, ki so hčerki Donalda Trumpa stopili v bran in njene polnejše obrazne poteze pripisali spremembam, skozi katere gre telo med nosečnostjo:

»Nosečnost lahko povzroči večje ustnice, to je popolnoma normalno,« se je glasil eden od komentarjev. Tiffany pričakuje prvega otroka z Bulosom, s katerim sta se poročila leta 2022.

Družina Trump in lepotne operacije

Čeprav Tiffany na ugibanja o lepotnih popravkih ni odgovorila, so mediji že večkrat poročali, da so člani družine Trump za kozmetične popravke zapravili veliko denarja. Strokovnjaki ocenjujejo, da je družina za kozmetične operacije porabila do milijona dolarjev.

Priznani plastični kirurg Gary Motykie je namignil, da je bila Tiffany najbrž deležna kombinacije tretmajev, vključno s polnjenjem ustnic in ličnic, botoksom in morda operacijo nosu.

Drugi strokovnjak s tega področja, Mark Solomos, je ugibal, da se je Tiffany morda odločila za tako imenovan dvig ustnic, ne-kirurški postopek z botoksom, da bi ustvarila iluzijo polnejših ustnic. Prav tako je opazil, da njeno gladko čelo in dvignjene obrvi lahko kažejo na dodatne kozmetične posege.

Medtem ko se vrstijo ugibanja, Tiffany o tem ne govori in prepušča oboževalcem, da razpravljajo, ali je njen spremenjeni videz rezultat kozmetičnih izboljšav, naravnega staranja ali preprosto čarovnije dobrega osvetlitve in filtrov, piše Mail Online.