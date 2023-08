Žena slavnega igralca priznala vse: Tašča me je klicala po imenih njegovih bivših deklet, počela je vse mogoče ...

Soproga hollywoodskega zvezdnika Matthewa McConaugheya, Camila Aves (40), je razkrila, kakšno je bilo njeno življenje na začetku zveze s slavnim igralcem. Kot v komediji s pomenljivim naslovom Vsega je kriva tašča, je igralčevo mati, Mary McCabe, dobro pretresla, preden jo je sprejela v družino.

»Ko sva začela razmerje, je počela vse mogoče stvari. Resnično me je preizkusila,« je dejal Alves v podcastu revije Southern Living z naslovom Biscuits & Jam. »Na primer, klicala me je po imenih Matthewovih bivših deklet, nenadoma je začela z menoj govoriti polomljeno špansko, bila je zlobna do mene na različne načine.«

Alves, nekdanja manekenka iz Brazilije, danes oblikovalka in podjetnica, je razkrila, kako je dokončno osvojila svojo mamo, potem ko jo je povabila na službeno potovanje v Turčijo. »Med letom, cel let do Istanbula, mi je pripovedovala najrazličnejše zgodbe, kot da bi mi hotela v uho vtakniti najrazličnejše hrošče, me obremenjevati z zgodbami,« je rekla in dodala: »Toda tretji dan potovanja, sem ugotovil, da je vse običajno sranj*. Zato sem vse postavila na glavo in se odločila, da se bom borila. Pojavila se je moja ostra brazilska, latinskoameriška stran, zato sem si jo privoščil.«

Opisala je, kako se je odzvala Mary McCabe. »In tako smo hodili naprej in nazaj. Niti eden od njih ni popustil. Na koncu me je pogledala, kot bi hotela reči: 'V redu, ti si noter'.« Alvesova je takrat spoznala, da si njena bodoča tašča želi, da se bori zase. »Od tistega dne, od tistega večera sva imela fantastičen odnos. Do nje čutim veliko spoštovanje, a tudi ona mene - je dodala. In čeprav včasih pride do nesporazumov,« je poudarila, da s taščo vedno najdeta rešitev z "veliko smeha in šale".

Z McConaugheyjem sta skupaj od leta 2006, poročila pa sta se leta 2012 in imata tri otroke, Levija (14), Vida (13) in 10-letnega Livingstona. Živita v Teksasu, na ogromnem ranču.