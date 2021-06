Žena Roda Stewarta je policistka

Visoka in samozavestna

Na svoje poslanstvo je izredno ponosna. FOTO: Twitter

Kot nova družina

V življenju je izkusila že marsikaj, a prava dogodivščina se je šele začela, pojasnjuje, žena neutrudljivega rockerja in nekdanja manekenka, ki je pri 50 letih odkrila novo poslanstvo. Postala je policistka!Prav zares se je pridružila damam in možem postave, ki varujejo londonske ulice, ženapa si je značko prislužila aprila. In od takrat ponosno koraka po središču prestolnice in pomaga najranljivejšim, pojasnjuje Penny, opremljena z lisicami, voki-tokijem, gumijevko in električnim paralizatorjem. Pozornemu očesu seveda ni ušlo, da je postavna Penny v policijski uniformi izjemno privlačna in primerna tudi za kakšno drzno filmsko vlogo, a lepotica poudarja, da svoje delo jemlje skrajno resno in da policijskega dela ne bi nikoli zlorabila za samopromocijo. Čeprav priznava, da jo je uniforma zamikala po sodelovanju v seriji Famous and Fighting Crime (Slavni, ki se borijo s kriminalom), v kateri se je kot zvezdnica za en dan pridružila policistom na terenu. Toda igra se je hitro končala in Penny se je odločila, da se bo policijskim vrstam, ki jih je venomer občudovala in jim bila hvaležna za požrtvovalnost, pridružila povsem zares. Opravila je potrebno šolanje, poročajo britanski mediji, in zadnje dni jo je mogoče opaziti na londonskih ulicah, na katerih skrbi za red in mir. In po potrebi seveda tudi ukrepa, kar je Penny že dokazala, ko je brez omahovanja pristopila k malomarnemu moškemu, ki je javno uriniral, in ga oglobila ter mu ukazala, naj počisti za seboj. S svojo samozavestjo in zavidljivo višino, visoka je namreč kar 185 centimetrov, ter odločnim nastopom marsikomu vzbuja strah in trepet, so še zadovoljni njeni nadrejeni. Nekaj dni prej pa je celo rešila življenje, ko je obupano žensko prepričala, da je stopila z ograje mostu, in jo tako odvrnila od samomora.»Policijsko delo ne obravnava samo zločinov, kakršne vidimo v filmu in na televiziji. Policija se ukvarja predvsem z vsakodnevnimi tegobami navadnih smrtnikov. Tistih najbolj ranljivih članov družbe,« pojasnjuje Penny in zadovoljna pristavlja, da jo na novi karierni poti podpirajo tudi mož in sinova, 15-letniin 10-letni. »Najprej so bili precej zaskrbljeni, saj se bojijo, da se mi bo kaj zgodilo. A podučila sem jih, da je v policijskih vrstah dandanes zelo veliko močnih in pogumnih žensk, žena, sester, hčera in mamic, ki lahko enako učinkovito kakor moški varujejo skupnost in pomagajo ljudem v stiski,« je pojasnila 50-letnica, ki je hvaležna sodelavkam in sodelavcem, da so jo tako prijazno sprejeli. »Smo kot velika družina. Že prvi dan so mi izrekli zelo prijazno dobrodošlico in resnično se počutim, kakor da bi nenadoma prav zares dobila še eno družino,« je navdušena nekdanja manekenka, ki je leta 2007 vstopila v zakon z razvpitim rockerjem, s katerim se je začela sestajati že leta 1999.A po več kot dveh skupnih desetletjih Penny vztraja, da se ne počuti kot zvezdniška žena in da si je venomer prizadevala ustvariti svoj prostor pod soncem ter ohraniti svojo identiteto. »Rada podpiram Roda in se z njim sprehajam po rdeči preprogi, a me ravno tako izpopolnjuje delo s kozami v hlevu. In zdaj je tu moj novi poklic, ki me neznansko veseli. Pravzaprav se mi zdi, da bi morala biti policistka že od nekdaj,« še sklene Penny.