Žena pevca razkrila, kako je umrl: ob njem so bili tudi njegovi glasbeni kolegi

Ljubitelje zasedbe The Wanted je v sredo pretresla vest, da je 33-letni Tom Parker izgubil boj s hudo boleznijo. Njegova žena Kelsey je razkrila, da je v bil v zadnjih trenutkih življenja obkrožen z družino, ob njem pa so bili tudi člani zasedbe The Wanted. Za vedno je zaspal ob poslušanju skladbe Live Forever skupine Oasis.

Tomu so tumor na možganih potrdili oktobra 2020. Napovedali so mu zgolj 12 mesecev življenja. S svojimi glasbenimi kolegi je sicer že septembra 2011 nastopil na koncertu Stand Up 2 Cancer. Novembra, eno leto po postavljeni diagnozi, je bilo njegovo stanje stabilno, a se je med turnejo hitro poslabšalo. »Tom je užival na turneji, bil je odločen, da se fantom pridruži na odru. Užival je, ko je z njimi odpel dve skladbi, a to mu je vzelo veliko moči,« je dejal vir. »Opazili smo, kako hitro se je med turnejo njegovo stanje poslabšalo, a tega ni obžaloval. To si je res želel.«

Tragično vest o njegovi smrti je potrdila njegova žena, s katero ima dveletno hčer Aurelio in enoletnega sina Bodhija.