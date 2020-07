Žena Jamieja Oliverja izgubila že 5. otroka

Resnično si želim še enega otroka, a stara sem 45 let, skoraj 46, in to zna biti težava.

Ravno prejšnji mesec stainpraznovala 20. obletnico poroke in ob tej priložnosti je žena slavnega kuharja z oboževalci na družabnih omrežjih delila delček videa z njunega posebnega dne pred dvema desetletjema. A praznovanje ni bilo tako veselo, kot bi se za to priložnost spodobilo. Jools je namreč razkrila, da je nedolgo pred tem, ko je z družino čas preživljala v izolaciji, doživela spontani splav, že tretjega, odkar je leta 2016 na svet spravila najmlajšega Oliverja, ki sta mu z možem nadela ime, skupno pa je izgubila pet otrok.Z Jamiejem imata že pet zdravih in živahnih otrok, a je Jools aprila dejala, da bi rada družino čim prej še povečala, saj bo naslednjo jesen dopolnila 47 let in počasi bo za to prepozno. »Resnično si želim še enega otroka, a zaradi splavov moram dobro premisliti, ali je to dobra ideja. Ali je sploh fizično mogoče. Stara sem 45 let, skoraj 46, in to zna biti težava,« je bila odkrita Jools, ki je moža spoznala, ko sta bila oba še najstnika.Jamie medtem ni tako zelo prepričan, da si želi še povečati družino, a, kot pravi njegova žena, temu tudi preveč ne nasprotuje, saj ve, koliko to pomeni njej. »Ve, da imam še kakšno leto, nato bomo to poglavje zaprli. In čeprav sem zelo zadovoljna z našo družino in srečna, da imava pet čudovitih otrok, si ne morem kaj, da ne bi hrepenela še po enem dojenčku, želja je enostavno prevelika in povsem zunaj mojega nadzora. A zadnja leta je bilo težko. Preden je na svet prijokal River, sem izgubila dva otroka, nato še tri, enega pri šestih tednih in pol, in težko se veselim nosečnosti kot vsi okoli mene. Ker ne morem vedeti, ali bom otroka donosila, nisem v enakem duševnem stanju, kot sem bila, preden se je vse to začelo, in morda je tudi to razlog, da se konča, kot se,« je svoje strahove in razmišljanje z novinarko britanskega radia delila Jools in dodala, da je bil eden od splavov, ki jih je doživela, še posebno nevaren, kar pa je zamolčala svojim staršem, da jih ne bi skrbelo.Ko so le izvedeli, da je hčerkino življenje viselo na nitki, so bili seveda ogorčeni in so ji jasno povedali, naj to preneha. »Imaš pet čudovitih otrok, bodi hvaležna, so mi takrat dejali, in povsem jih razumem. Razumem, da je moje življenje bolj pomembno, a vseeno,« še pravi modna oblikovalka, ki je prvega otroka, hčer, rodila pred 18 leti. Eno leto pozneje se ji je pridružila sestraje danes stara 11 let, sindevet intri.Vsak od otrok je še posebno za Jools prav poseben čudež, saj so ji zdravniki že kot mlademu dekletu povedali, da naraščaja najbrž nikdar ne bo imela zaradi sindroma policističnih jajčnikov. Novica jo je močno potrla, saj si je že od svojega 15. leta bolj kot vse drugo želela biti mama. »Nisem hotela kariere, hotela sem biti kot moja mama, biti doma in vzgajati otroke. Nekaj časa sem delala kot model, a to ni bilo zame, nikdar se nisem počutila prijetno, prijetno se počutim, ko sem z otroki,« je dejala pred leti in razkrila tudi, da njen mož tega dolgo ni razumel. Šele ko jo je videl s prvorojenko, mu je postalo jasno, da je vse, kar govori, res, da je rojena za to, da je mama. Poppy je bila sicer spočeta s pomočjo umetne oploditve, pri preostalih pa je svoje naredila narava.