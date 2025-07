Žena Ivaniševiću oprostila afero z voditeljico, zdaj pa jo toži za 2,4 milijona evrov

Goran Ivanišević je znova prišel v ospredje – tako zaradi dogodkov, povezanih s tenisom, kot tudi zaradi tistih zunaj igrišč, v njegovem zasebnem življenju. V teniškem svetu je javno kritiziral Stefanosa Cicipasa in ga označil za »najslabše pripravljenega športnika«, kar se ni dobro končalo ...

Zaradi teh besed je prišlo do prekinitve sodelovanja med njima. Bivši trener Novaka Đokovića je pred kamerami izjavil, da lahko »Cicipasa trenira le njegov oče«. Jasno in neposredno sporočilo tako Grku kot vsem, ki razumejo, kako razmišlja. A to še ni vse – Ivanišević je zdaj v ospredju tudi zaradi tožbe in dogajanj v zasebnem življenju.

Tako se je leta 2023 veselil Novakove zmage v finalu Roland Garrosa. FOTO: Lisi Niesner Reuters

Trenutno je v sodnem postopku s svojo bivšo ženo Tatjano Dragović, od katere zahteva približno 2,5 milijona evrov. Sojenje poteka v Zagrebu, prejšnji narok je trajal skoraj šest ur, zaznamovale pa so ga hude obtožbe.

Nekdanji tenisač naj bi trdil, da je financiral tako njo kot njenega partnerja ...

Goran Ivanišević in Tatjana Dragović FOTO: Jurica Galoic/pixsell

Zaradi družine opustila manekensko kariero

Leta 2001 je Ivanišević zmagal v Wimbledonu s »posebnim povabilom« in s tem dosegel enega največjih uspehov v zgodovini tenisa, kar mu je prineslo ogromno prepoznavnosti. Že takrat je imel tip deklet – večinoma manekenke in voditeljice.

V zgodnjih devetdesetih je bil v zvezi z manekenko Danijelo Gračan, ki je osvojila naziv »kraljica sveta«. Zaradi njega se je preselila v Monte Carlo, kjer sta nekaj časa živela skupaj, a zveza ni dolgo trajala. Kasneje se je poročila s trenerjem nogometa Nenadom Gračanom, s katerim ima tri otroke.

Konec devetdesetih, pred zmago v Londonu, je Goran začel zvezo s svojo zdaj že bivšo ženo Tatjano Dragović. Na naslovnici revije Cosmopolitan jo je prvič opazil, našel njeno telefonsko številko in jo povabil na večerjo v New Yorku. Bila je uspešna manekenka, snemala je kampanje za priznane blagovne znamke. Na silvestrovo leta 1999 v Dubaju jo je zaprosil. Imata hčerko Amber Mario in sina Emanuela. Tatjana je zaradi družine opustila manekensko kariero.

Afera z voditeljico

Ivanišević je bil poročen s Tatjano, ko je bil leta 2008 ujet v aferi s hrvaško voditeljico Vanjo Halilović. Goran je vse od začetka zanikal, da bi bilo kaj resnice na tem, trdil je, da mediji izmišljajo zgodbo – a paparaci so ga večkrat ujeli z Vanjo v javnosti. Večkrat so ju opazili pri izhodih iz stavbe in stanovanja, ki je bilo v lasti Vanjine sorodnice.

»Tiste punce sploh ne poznam. Tatjano imam rad in nisem človek, ki bi varal svojo ženo. Res je, da ima vsako razmerje svoje težave, tudi najino, a to še ne pomeni, da imam ljubico,« je takrat izjavil Goran.

A to ni pomagalo. Škandal je prišel v javnost in Tatjana ga je izgnala iz skupnega stanovanja. Novinarji so bili pred zgradbo in ujeli trenutek, ko je nosil stvari ven. To ga je močno razjezilo – s palico za golf je napadel fotografa in mu uničil opremo.

Javno opravičilo in oproščena prevara

Po tem, ko je bil ujet v prevari, se je Goran javno opravičil ženi. Kasneje mu je Tatjana oprostila in nekaj let zatem sta se uradno poročila v ZDA.

»Čutil sem potrebo, da se javno oglasim, ker sem prizadel osebo, ki mi veliko pomeni. Zavedam se, da moje besede ne morejo izbrisati dejanj. Opravičujem se svoji ženi, ker sem jo ranil. Ona je edina oseba, ki jo ljubim in s katero si želim preživeti življenje. Upam, da mi bo nekega dne odpustila. Kriv sem samo do nje in do najinih otrok,« je dejal Ivanišević.

Po aferi se je Vanja Halilović umaknila iz javnega življenja in je danes v zvezi s podjetnikom Franom Barbierijem.

»Vojna« na sodišču in nova poroka

Ivanišević je zdaj v sodnem sporu s Tatjano. Trdi, da ji je med letoma 2015 in 2021 posodil okoli 2,9 milijona evrov in od nje zdaj zahteva 2,4 milijona. Poleg tega je tožil tudi svojo hčerko Amber Mario in zahteval polovico stanovanja, ki ga je Tatjana podarila njej, ter želel biti oproščen plačevanja preživnine.

»Ko sem si drznil zahtevati denar, ki sem ga zaslužil pred in med zakonom, ki si ga je T. D. (Tatjana Dragović) protipravno prisvojila, sem nenadoma postal družinski nasilnež in ljubljenec sodišč. Zdaj še samo čakam tožbo, v kateri bo pisalo, da je T. D. osvojila Wimbledon in dve olimpijski medalji. Za vse ostalo se obrnite na moje odvetnike, gospoda Mandića in gospoda Stanića, ki že dolgo vodita ta primer. S spoštovanjem, Goran,« je zapisal Ivanišević.

Po vsem tem je našel novo ljubezen – njegova druga žena je radijska voditeljica Nives, s katero se je poročil leta 2018. Imata sina Oliverja.

Nives se ne izpostavlja javno glede njegove preteklosti ali sodnih postopkov. Goran trenutno preživlja burno obdobje – tako na sodišču kot v karieri. Po razhodu z Đokovićem mu na trenerski poti ni šlo – sodelovanja z Eleno Ribakino in Cicipasom so se končala neslavno, poroča Mondo.