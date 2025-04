Žena in pastorka evrovizijske legende Daniela Popovića za las sta ubežali strelcu

»Končno zaslužen dopust in adijo, Slovenija, za nekaj časa,« je nedavno na svojem profilu na Facebooku zapisala Aleksandra Popović, žena evrovizijca in hrvaškega glasbenika Daniela Popovića.

Nedavno se je s hčerko Patricijo, ki je znana tudi kot vplivnica in pevka Riya Damyanti, odpravila na počitnice v Istanbul, od koder sta prijateljem in sledilcem poslali nekaj utrinkov, nato pa se je njun dopust sprevrgel v nočno moro.

Prijeten izlet se je kmalu sprevrgel v pravo grozljivko.

Istanbul sta obiskali večkrat in se jima nikoli doslej ni pripetilo kaj neprijetnega.

»Prava grozljivka! Bivali sva v hotelu v bližini Grand Bazarja, na trgu Beyazit. Ko sva se s tramvajem vračali iz Sultanahmeta, kjer se je množica odpravljala k molitvi, in sestopili na najini postaji ter se odpravili proti hotelu, sva zavili še v blagovnico Waikiki. Ta je od hotela oddaljena kakšnih 100 metrov. Res sva imeli veliko srečo, saj so v trenutku, ko sva vstopili, zunaj odjeknili streli. Vsaj štiri sva slišali in v nekem trenutku zagledali zamaskiranega moškega,« se spominja nedavnega strelskega obračuna v turški prestolnici. Med ljudmi je zavladala panika.

»Tudi midve sva zbežali in se skrili. Zavetje sva našli v zadnjem delu trgovine, kjer so prostori za zaposlene,« nam zaupa. Kljub šoku in strahu so bili v blagovnici toliko prisebni, da so nemudoma zaprli in zaklenili trgovino. »Ne morem opisati, kakšen strah se me je polotil. Ostali sva skriti, dokler se ni situacija umirila in je bilo varno zapustiti skrivališče. Ko so nas varnostniki izpustili, sva na vso moč tekli v hotel, kjer sva se šele pravzaprav začeli tresti. Po prvem šoku je vse začelo prihajati za nama,« strašno situacijo opiše Aleksandrina hči.

Pred napadalcem sta se skrili v blagovnico Waikiki.

Da se jima bo kdaj v življenju pripetilo kaj podobnega, si nista mogli predstavljati niti v najhujši nočni mori. Z Istanbulom imata namreč lepe počitniške izkušnje in se jima doslej ni zgodilo nič neprijetnega.

»Šele v takšnih situacijah si lahko človek predstavlja, kaj doživljajo ljudje, ki se znajdejo sredi takšnih in še veliko hujših napadov in imajo srečo, da jih preživijo. Zdaj si, trenutek kasneje pa te lahko že ni več,« še doda Riya.