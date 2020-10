Žena ga krivi za smrt hčerke Maje

Legendarni bobnar(70), nekoč tudi član skupin Indexi in Bjelo Dugme, je odkrito spregovoril o izgubi hčerke, ki se je predozirala z zdravili. »Moja hči je umrla v mukah! Žena me krivi za smrt,« je dejal Milić za Srpski Telegraf. »Maja je res držala besedo, da ne jemlje mamil in to vem, ker smo bili z njo zadnjih nekaj dni. Ni jemala drog, bila je celo na kliniki, zato je jemala te antidepresive in tablete proti samomorilnim mislim. Prejeli smo poročilo o obdukciji. Drog ni bilo, zdravila so bila. In takrat je ravno v tistih dneh doživela novo ljubezen in res je bilo nekaj velikega, spoznali smo tega fanta. Vse se je zgodilo v 20 dneh. Starša fanta sta morali slišati, da je bila Maja odvisnica od mamil, zato se je morala zveza končati. Zdravniku je pošiljala sporočila in ga prosila, ali lahko poveča zdravila, menda se je njena samomorilna želja po razpadu poslabšala,« je dejal neotrudni, kot ga kličejo prijatelji in znanci, v presunljivi izpovedi.»Potem je mešala več tablet in se predozirala z zdravili. Vse to zaradi ljubezni, ki se je pravkar razplamtela, a bila prekinjena. Tega nismo vedeli, ko smo prišli tja, smo videli, da se duši in smo razumeli vse, kar je privedlo do tega stanja. . Navsezadnje se nisem slišal niti s tem fantom niti z njegovo mamo. Niti izrekli niso sožalje. Kakšni ljudje obstajajo in na moja hči je na žalost naletela na takšno družino.«»Prvi ženi sem rekel, naj nimava otrok, ker sem vedel, da bo otrok podedoval mojo genetiko in naravo. Pri 13 letih, ko sem začel igrati, so me pijanega pripeljali domov. Uporabljal sem droge, z iglo in brez igle, smrkal sem kokain, kadil travo in pil viski, vse na ex. Predvsem takrat, ko sem bil v Londonu. Pustil sem kokain, vendar sem občasno užival alkohol in bil na kliniki, da bi se zdravil. Lahko sem se vlival vase, dokler nisem umrl. Nekako sem vedel, da bom preživel, na žalost moja hči ni,« je legendarni glasbeni rekel ob neki priložnosti.