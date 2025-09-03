Žena Brucea Willisa vrača udarec

Žena Brucea Willisa, Emma Heming Willis je v ganljivem in iskrenem intervjuju z Diane Sawyer nedavno spregovorila o težki odločitvi, da svojega moža zaradi njegovega vse slabšega zdravstvenega stanja preseli v drugi, varnejši dom.

V videu, ki ga je po predvajanju intervjuja objavila na svojem instagramu, se je odzvala na obsodbe, ki jih je bila deležna zaradi takšnega koraka:

»Vedela sem, da bomo z deljenjem določenih intimnih informacij videli dva tabora, kajne?

Ljudje z mnenjem proti ljudem z dejansko izkušnjo. In to se je popolnoma potrdilo v komentarjih.«

Dodala je: »To je tisto, s čimer se oskrbniki srečujemo: sodbe in kritike drugih.«

Bruce Willis je bil leta 2022 diagnosticiran z afazijo, motnjo, ki vpliva na zmožnost sporazumevanja. Leto kasneje so mu postavili še diagnozo frontotemporalne demence, ki prav tako vpliva na govor, vedenje in osebnost.

Emma Heming Willis je v nadaljevanju prebrala odlomek iz svoje knjige, ki z naslovom Nepričakovani potovanje: iskanje moči, upanja in sebe na težki poti (The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path) na knjižne police prihaja 9. septembra:

»Vsak ima svoje mnenje, a moraš se opomniti, da večina nima izkušenj, ki bi njihovo mnenje podprle.

In če je temu tako, naj svojega mnenja ne delijo, ti pa jim ne posvečaj pozornosti.«

Nato je dodala: »Tudi če je nekdo zelo dobro seznanjen z demenco ali drugo boleznijo, ki jo ima oseba, za katero skrbiš, ne živi v tvojem domu. Ne ve, kako se tvoj človek obnaša, niti ne pozna družinske dinamike.«

V intervjuju z Diane Sawyer je razložila, kako težka je bila odločitev, da igralca preseli v dom, kjer zanj skrbijo oskrbniki ves čas:

»To je bila ena najtežjih odločitev, kar sem jih morala sprejeti,« je povedala. »A vedela sem, da bi si Bruce najprej in predvsem želel, da bi najini hčerki živeli v domu, ki je bolj prilagojen njunim, ne njegovim potrebam.«

Bruce in Emma Heming Willis imata dve hčerki: 13-letno Mabel in 11-letno Evelyn. On ima iz prejšnjega zakona z igralko Demi Moore še tri hčerke: Rumer šteje 37, Scout 34 in Tallulah 31 let, povzema HuffPost.