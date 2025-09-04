DRUŽINA

Žena Brucea Willisa deležna kritik: oglasila se je tudi Demi Moore

Demi Moore je spregovorila o tem, kako Emma Heming skrbi za moža in družino.
FOTO: Michael Tran/Afp
 FOTO: Michael Tran/Afp

Čeprav sta Demi Moore in Bruce Willis že več kot dvajset let ločena, je ona potem, ko se je Emma Heming, Willisova sedanja žena, soočila s kritikami glede njihovega trenutnega načina življenja, srčno branila svojo družino.

Emma je leta 2023 razkrila, da so Bruceu diagnosticirali frontotemporalno demenco.

V nedavnem intervjuju z Diane Sawyer je povedala, da se je družina težko odločila, da ga preselijo v ločeno domovanje, kjer lahko prejema 24-urno oskrbo, prav zaradi tega koraka pa so se nanjo na spletnih omrežjih usule tudi kritike, češ da se distancira od moža, nekateri komentatorji so jo celo označili za hladnokrvno, eden od njih je trdil, da se je znebila nevšečnosti.

Družinske vezi

Emma je pred izidom svoje knjige Nepričakovano potovanje: iskanje moči, upanja in sebe na težki poti (The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path) nastopila tudi v oddaji The Oprah Podcast.

Med pogovorom je Oprah Winfrey predvajala posnetek Demi Moore, v katerem je slednja izrazila občudovanje Emmine moči v boju z Bruceovo boleznijo.

»Za to ni nobene začrtane poti, in seveda, je biti bivša žena, četudi je naša družina zelo povezana, poseben položaj. Ogromno pa je padlo na Emmina ramena,« je povedala Demi.

Z Bruceom sta bila poročena od 1987 do 2000 in imata tri hčerke: Rumer, Scout in Tallulah.

Dodala je: »Najlepše, in o tem govori tudi v knjigi, je zavedanje, kako pomembno je, da skrbniki poskrbijo tudi zase.

Če si ne vzamejo časa, da sami ostanejo v redu, potem ne morejo biti tam za nikogar drugega.«

Sočutje in prisotnost

»Z Emmo izjemno sočustvujem. Kot mlada ženska si ni mogla predstavljati, kam bo vse to vodilo, a mislim, da se je res izjemno dobro odrezala,« je nadaljevala Demi.

Bruce in Emma sta se poročila leta 2009 in imata dve hčerki: Mabel ter Evelyn. Emma je v zelo dobrih odnosih z Demi in njenimi tremi hčerkami.

Demi je opisala še, kako se je njen odnos z Bruceom po diagnozi spremenil: »Težko je. Težko je videti nekoga, ki je bil tako živahen, močan in odločen, kako se preobraža v neko drugo različico sebe.«

»A moj pogled je tak: pomembno je, da jih sprejmemo tam, kjer so. Ne pričakujmo, da bodo taki, kot so bili, ali taki, kot bi si želeli, da bi bili.

Ko to sprejmeš, najdeš neverjetno nežnost, mehkobo in ljubezen.«

Zaključila je: »Zame je najpomembnejše, da sem prisotna. Če si slikaš prihodnost, ustvarjaš tesnobo. Če se vračaš v preteklost, ustvarjaš žalost.

Biti prisoten pa pomeni ogromno. On je  še vedno on in tukaj. Morda ne vedno z besedami, ampak to, kar ostaja, je čudovito.«

Težka odločitev

V intervjuju z Diane Sawyer, ki je bil 27. avgusta predvajan na ABC, je Emma pojasnila, zakaj se je odločila Brucea preseliti v ločen dom, kjer prejema stalno nego: »To je bila ena najtežjih odločitev, kar sem jih morala sprejeti.«

»A vedela sem, da bi si Bruce to želel za najini hčerki. Želel bi, da živita v domu, ki je prilagojen njunim potrebam, ne njegovim.«

Dodala je, da ga vsak dan obiskujejo, pogosto z njim večerjajo ali skupaj gledajo filme, piše Hello.

Žena Brucea Willisa vrača udarec
Emma Heming Willis se odzvala na kritike glede skrbi za Brucea Willisa.

 

Zdravstveno stanje Brucea Willisa se slabša, počasi izgublja sposobnost govora
Igralcu odpovedujejo možgani.

 

Najtežja odločitev žene Brucea Willisa: sprejeti jo je morala zaradi otrok
Emma Heming Willis, žena slavnega igralca Brucea Willisa, je zaradi njegovega slabega zdravstvenega stanja in zaradi dveh mladoletnih hčera sprejela bolečo, a nujno odločitev.

