Žena Brucea Willisa: Danes ima mož rojstni dan, ampak jaz sem se najprej zjokala

Žena legendarnega igralca Brucea Willisa je na njegov 68. rojstni dan objavile video z njegovimi in njunimi skupnimi fotografijami in posnetki. »On je čista ljubezen. Zelo je ljubljen. Vedno ga bom ljubila. Vse najboljše. Moja rojstnodnevna želja za Brucea je, da je še naprej v vaših molitvah in najvišjih vibracijah, ker bo to njegova občutljiva duša občutila,« je zapisala Emma Heming ob objavi in se zahvalila vsem za izraženo podporo.

Ima je razkrila, da se je na možev rojstni dan najprej razjokala. »Vidite lahko, da imam rdeče oči in nos. Mislim, da je pomembno, da vidite vse strani situacije, v kateri smo se znašli. Pogosto dobivam sporočila o tem, kako sem močna. Nimam izbire. Želela bi si, da bi jo imela. Tako je opisala svoje občutke pri spopadanju s hudo boleznijo, ki je prizadela njenega moža in o kateri bez dlake na jeziku govori na družbenih omrežjih.

Nekateri ji očitajo, da bolezen izkorišča za pritegovanje pozornosti, ona pa je prepričana, da se je potrebno o bolezni odkrito pogovarjati.

Spomnimo, da je bil Willis primoran zaključiti svojo igralsko kariero zaradi diagnoze, ki so mu jo postavili. Nedavno smo poročali, da se njegovo zdravstveno stanje slabša in da za njegovo bolezen ni zdravil.