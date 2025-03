Žena Brucea Willisa o tragični smrti: povedala je tole

Emma Heming Willis, žena Brucea Willisa, je na Instagramu delila video, v katerem se je dotaknila smrti Gena Hackmana in Betsy Arakawa ter poudarila pomen negovalcev:

»To ni nekaj, kar bi običajno komentirala, vendar resnično verjamem, da se iz te zgodbe lahko česa naučimo,« je povedala Emma, katere besede so se nanašale na prej omenjen tragični dogodek, ko so 95-letnega igralca in 65-letno klasično pianistko konec februarja našli mrtva na njunem domu v Novi Mehiki.

»To me je spodbudilo, da pomislim širše, in sicer, da tudi negovalci potrebujejo nego, da so ključni ter da je zelo pomembno, da smo, da bodo lahko oni še naprej skrbeli za svojo osebo, zanje tam,« je povedala Emma.

»Mislim, da obstaja splošno prepričanje, češ da negovalci to že obvladajo,« je nadaljevala. »Obvladajo to. So v redu. Jaz se s tem ne strinjam. Mislim, da jim moramo stati ob strani, da bodo lahko še naprej za nekoga skrbeli.«

Objavo je zaključila z napisom: »Negovalci tudi potrebujejo nego. Pika. Konec. #podprimoNegovalce.«

Hackman je umrl zaradi kombinacije hude bolezni srca, visokega krvnega tlaka in napredovane Alzheimerjeve bolezni, verjetno je bil nekaj dni sam v hiši z mrtvo ženo, ki je bila njegova negovalka.

Zadnjo aktivnost je njegov srčni spodbujevalnik zabeležil 17. februarja in zdravnica Heather Jarrell, ki je preučevala primer, je za medije povedala, da je razumno sklepati, da je Hackman umrl naslednji dan.

Kar zadeva Betsy, je bila po besedah šerifa Santa Feja Adana Mendoze zadnja komunikacija z njo po e-pošti 11. februarja. Kasneje je bilo ugotovljeno, da je umrla zaradi hantavirskega pljučnega sindroma, ki ga povzroča hantavirus.

Hantavirus se z glodavcev prenaša na ljudi prek urina, sline in iztrebkov živali.

Emma Heming Willis se je z Willisom poročila leta 2009 in imata dve hčerki, Mabel ter Evelyn.

Marca 2022 je Willisova družina sporočila, da je bila igralcu diagnosticirana motnja afazija in da se umika iz igralskega sveta.

Skoraj leto kasneje, februarja 2023, so razkrili, da se je njegovo stanje poslabšalo in da trpi za frontotemporalno demenco (FTD).

Odkar je bila postavljena diagnoza, je Emma glasna zagovornica raziskav FTD, katerih namen je iskanje zdravila za bolezen, in podpornica negovalcev, saj se je zaradi napredujoče bolezni moža v tej vlogi znašla tudi sama, piše People magazine.