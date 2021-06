Žena Bodeja Millerja: Če bi takrat vedela, kar vem zdaj, bi bila moja hči še živa

Pred tremi leti je družina nekdanjega alpskega smučarjapreživljala najtežje trenutke, kar jih lahko starši. Bode in njegova ženasta. Ob tretji obletnici tedaj 19-mesečne deklice se je Morgan, ki je bila v času tragedije noseča, v pretresljivem zapisu poklonila spominu na Emmy.Emmy se je 10. junija 2018 utopila v sosedovem bazenu. »Danes je dan, ko smo izgubili Emmy. Pred tremi leti je utonila. Pred tremi leti je umrla. Na neki način se zdi, kot da je bilo to včeraj, na drug pa, kot da je bilo pred davnimi časi. Občutek izgube pa je vseeno enak,« je Morgan začela zapis. »Tri leta kasneje se soočam s tem, kar je hčerki vzelo življenje, in gledam, kako se moji fantje učijo preživeti. Dvojčka sta le tri dni mlajša, kot je bila Emmy na tisti dan, in če bi padla v bazen, bi imela sposobnost, da preživita. Zame je najtežje doumeti, da je vse odvisno od znanja. Če bi takrat vedela, kar vem zdaj, bi bila moja hči še živa.«Morgan je ob fotografijah svojih sinov, kako se učijo plavati v bazenu, še dodala, da bi se morala zavedati nevarnosti utopitve, saj je to glavni razlog smrti pri otrocih, mlajših od pet let. »Če bi takrat vedela, kar vem zdaj, bi bila moja hči še živa,« je še enkrat ponovila besede, tudi kot opomin ostalim staršem.Ob drugi obletnici hčerkine smrti se je Morgan lani spomnila zadnjega dneva v življenju male Emeline. »Že dve leti je mimo? Danes je bil zadnji dan, ko sem te slišala, da si izgovorila mama. Danes je zadnji dan, ko sva se sprehajali z roko v roki. Pogrešam te,« je napisala.Zakonca se bosta novega otroka razveselila novembra letos, to bo že Bodejev osmi otrok. Bode ima iz prejšnjih razmerij hčer in sina, z Morgan pa ima še štiri sinove:ter dvojčkain